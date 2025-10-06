Стала известна причина ссоры, в которой житель Подмосковья убил друга топором

06 октября 2025, 18:48

В Подмосковье конфликт из-за оплаты ремонта квартиры закончился убийством

Фото: Istock/sand86

Выяснилась причина жестокого убийства рабочего в подмосковном посёлке Андреевка Солнечногорского городского округа Подмосковья. Подробности сообщает «МК».





Инцидент произошёл днём 4 октября. 43-летний работник, который занимался отделкой, являлся знакомым хозяина квартиры. Их знакомство длилось около пяти лет. Завершающим этапом работ была поклейка обоев.



На этой стадии исполнитель потребовал увеличить ранее оговорённую сумму. Общий объем выплат за ремонт уже составил примерно 300 тысяч рублей. В ходе спора рабочий, по словам заказчика, первым нанёс удар канцелярским ножом.



В ответ хозяин квартиры использовал топор, от удара которого мужчина скончался на месте. После происшествия убийца сам сообщил о случившемся в правоохранительные органы.



Ранее на Чукотке женщина устроила пьяный дебош и бросила топор в полицейского.

