Россиянка утроила пьяный дебош и бросила топор в полицейского

06 октября 2025, 11:39

Суд на Чукотке назначил условный срок женщине, бросившей топор в полицейского

Фото: Istock/:Irina Tiumentseva

Суд на Чукотке вынес приговор жительнице села Амгуэма. Он назначил ей два года лишения свободы условно. Женщину признали виновной в том, что в состоянии алкогольного опьянения она бросила топор в полицейского. Подробности сообщает региональная прокуратура.