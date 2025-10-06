Россиянка утроила пьяный дебош и бросила топор в полицейского
Суд на Чукотке вынес приговор жительнице села Амгуэма. Он назначил ей два года лишения свободы условно. Женщину признали виновной в том, что в состоянии алкогольного опьянения она бросила топор в полицейского. Подробности сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошёл в ночь на 22 июня. Подсудимая находилась в подъезде дома, где била топором по дверям соседей. Прибывший на вызов участковый потребовал от неё прекратить эти действия. В ответ женщина стала угрожать сотруднику полиции и бросила в его сторону топор. Бросок не достиг цели, и полицейский не пострадал.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Суд учёл позицию государственного обвинителя и назначил наказание в виде условного срока с испытательным периодом два года. Приговор ещё не вступил в законную силу.
