Москвич поссорился с приятелем и устроил над ним расправу топором
В Подмосковье правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого. ГУ МВД России по Московской области распространило соответствующее сообщение.
Инцидент произошёл в Солнечногорске в одном из жилых домов квартала Первый Андреевский. Полицейские получили сведения, что в квартире находится тело мужчины 1982 года рождения. Следствие установило, что между двумя знакомыми мужчинами возник конфликт.
По предварительной информации, один из них во время ссоры нанёс другому смертельный удар топором. Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Москвы. В настоящее время задержанный уже находится у следователей, которые определяют все обстоятельства произошедшего.
Ранее на Чукотке женщина устроила пьяный дебош и бросила топор в полицейского.
Читайте также: