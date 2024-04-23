Стала известна судьба расправившейся с Дугиной украинки

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Украинка Наталья Вовк*, которая подозревается в расправе над журналисткой Дарьей Дугиной, может быть мертва.
Об этом NEWS.ru заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
По его словам, Вовк* была слишком ценным свидетелем, а также могла рассказать много подробностей о подготовке к преступлению, в частности раскрыть имена организаторов и подельников.
Если бы Вовк* задержали, то общественность узнала бы всю «неприглядную правду» о деятельности
Киева, подчеркнул он.
«Велика вероятность, что мы никогда ее не увидим и не услышим», — сказал Прозоров.
Напомним, что автомобиль с Дугиной взорвался 20 августа 2022 года в Подмосковье.
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*внесена в список террористов и экстремистов
Алёна Самарева