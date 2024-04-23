Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Стала известна судьба расправившейся с Дугиной украинки

Стала известна судьба расправившейся с Дугиной украинки

Прозоров: вероятно, мы больше никогда не увидим и не услышим Вовк*
23 апреля 2024, 21:32
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Украинка Наталья Вовк*, которая подозревается в расправе над журналисткой Дарьей Дугиной, может быть мертва.


Об этом NEWS.ru заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его словам, Вовк* была слишком ценным свидетелем, а также могла рассказать много подробностей о подготовке к преступлению, в частности раскрыть имена организаторов и подельников.

Если бы Вовк* задержали, то общественность узнала бы всю «неприглядную правду» о деятельности
Киева, подчеркнул он.

«Велика вероятность, что мы никогда ее не увидим и не услышим», — сказал Прозоров.

Напомним, что автомобиль с Дугиной взорвался 20 августа 2022 года в Подмосковье.

Читайте также:

Автомобиль Вовк заметили в Киеве после убийства Дугиной

На Украине объявили в розыск соучастника убийства Дарьи Дугиной

Дарья Дугина посмертно получила Евразийскую философскую премию за свою книгу

*внесена в список террористов и экстремистов
#украина
#убийство
#россия
Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки
23 апреля 2024, 21:36

Фото: Минобороны

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки
Информацию об этом 23 апреля опубликовала пресс-службе Следственный комитет Российской Федерации.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (о получении взятки), задержан заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Владимирович Иванов», — говорится в официальном сообщении.
Другие подробности задержания пока не приводятся.

Читайте также:

Замначальника отдела полиции Булавина задержали за получение взятки

В Петербурге задержали замглавы Василеостровского района при получении взятки

Главу подразделения «Лукойла» Степанова арестовали по делу о даче взятки
#следственный комитет
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма
МВД: в Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма
23 апреля 2024, 21:29

Фото: iStock/BrianAJackson

Правоохранительные органы Ингушетии задержали местного жителя по подозрению в оправдании терроризма и изъяли у него самодельное взрывное устройство, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
«Предварительно установлено, что злоумышленник оставил комментарии под тремя публикациями в одном из мессенджеров, содержащими, согласно заключению эксперта, публичное оправдание терроризма и деятельности участников незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики», — говорится в сообщении.
Кроме того, во время обыска места проживания задержанного в Магасе силовики изъяли самодельный взрывчатый боеприпас.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Публичное оправдание терроризма», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывных устройств» УК РФ. Эти статьи предусматривают санкции до 10 лет лишения свободы.

Читайте также:

Блогер Маршенкулова стала фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма

СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма

«В Башкирии траура нет»: блогеру грозит статья об оправдании терроризма после теракта
#санкции
#дело
#уголовное дело
#хранение
#ук
#обвинение
#боеприпас
#мужчины
#блогер
#рф
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двое российских подростков устроили стрельбу в Петербурге
«Фонтанка»: двое школьников устроили стрельбу в окна общежития в Петербурге
23 апреля 2024, 20:50

Фото: iStock/CatEyePerspective

В Петербурге двое подростков устроили стрельбу в окна студенческого общежития, пишет «Фонтанка».
Как рассказали изданию в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, школьники начали стрелять по окнам студенческого общежития университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.

Подростков 15 и 16 лет задержали и доставили на допрос в полицию. По предварительной информации, в момент задержания оружия у них не было.

Из участка школьников забрали родители. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока полиция разбирается в деталях произошедшего.

Читайте также:

Неадекватный москвич захватил в Сочи самолёт без пассажиров

Подозреваемый в нападении в Карачаево-Черкесии якобы пошел в мечеть и пропал

Мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника пытается доказать его смерть
#санкт-петербург
#подростки
#стрельба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Неадекватный москвич захватил в Сочи самолёт без пассажиров
23 апреля 2024, 20:19

Фото: istockphoto/SvetlanaSF

Неадекватный пассажир из Москвы ворвался в самолёт авиакомпании в аэропорту Сочи и потребовал, чтобы все легли. После этого он стал угрожать взрывом, а затем попытался устроить поджог.
Инцидент произошёл сегодня днём с бортом, который собирался вылететь из Сочи в Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал Mash. Примечательно, что людей в тот момент в самолёте не было, экипаж только готовился к приёму пассажиров. Из здания аэровокзала в Адлере выбежал 31-летний мужчина, ворвался в самолёт, стал требовать, чтобы все легли на пол. Затем он попытался воспользоваться зажигалкой и поджечь кресла.

Члены экипажа сначала самостоятельно пытались успокоить мужчину, затем подоспела охрана и скрутила бузотёра. В настоящее время хулигана допрашивают. Пока причина, побудившая его совершить акт агрессии, остаётся неизвестной. Возможно, ему нужна психологическая помощь.

Читайте также:

Самолёт «Победы» экстренно посадили во Внуково из-за потерявшей сознание женщины

В Шереметьево задержали пассажира, который пытался пронести в самолёт гранату

Пассажир самолета попытался убить попутчика оружием из шариковых ручек
#охрана
#сочи
#инцидент
#мужчина
#психологическая петербург
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подозреваемый в нападении в Карачаево-Черкесии якобы пошел в мечеть и пропал
23 апреля 2024, 20:16

Фото: iStock/Fedorovekb

Один из подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии Казбек Джазаев пропал после того, как ушел в мечеть, пишет RT со ссылкой на его мать.
Женщина отмечает, что ее сын ушел днем 21 апреля и с тех пор она не встречалась с ним. Сын проживает с ней в поселке Правокубанском.

По словам матери, Казбек столкнулся с частичной потерей памяти с мая прошлого года, и ему была присвоена третья группа инвалидности.

Еще один подозреваемый, Руслан Семёнов, проживающий напротив, также является посетителем местной мечети, добавила женщина.

22 апреля в Карачаево-Черкесии два полицейских погибли, а один получил ранения в результате обстрела наряда патрульно-постовой службы.

Читайте также:

В Карачаево-Черкесии 5 человек объявили в розыск после нападения на полицейских

Троих полицейских расстреляли во время обхода в Карачаево-Черкессии

Глава Карачаево-Черкесии Темрезов наградил сына Кадырова высшей наградой
#розыск
#женщина
#человек
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника пытается доказать его смерть
23 апреля 2024, 20:05

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Мать Максима Вербенина, погибшего при теракте в «Крокус Сити Холле» инвалида-колясочника, столкнулась с трудностями при доказательстве смерти сына, пишет RT.
По ее словам пожар уничтожил все следы его ДНК, из-за чего ей до сих пор официально не удалось признать Максима погибшим.

«У нас есть видеозапись, на которой зафиксирован момент расстрела сына. Однако я не могу найти в себе сил, чтобы открыть и просмотреть этот файл: это было бы невыносимо», — отметила она.
Женщина признала, что, вероятно, ей придется подтверждать смерть сына через суд. Она рассказала, что ей постановление, в котором ее указали как потерпевшую, поскольку сын погиб. Однако позже перед его статус исправили на пропавшего без вести.

Читайте также:

RT презентовал фильм «Крокус. Общая боль»

Возможный сообщник террористов, напавших на «Крокус», прыгнул с моста

Записку с угрозой теракта нашли в «Крокус Сити Молле»
#суд
#смерть
#пожар
#фильм
#женщина
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве тренер замучил 10-летнего мальчика до разрыва кровеносных сосудов
23 апреля 2024, 19:45

Фото: iStock/sudok1

Московский школьник попал в больницу из-за тренировки в батутно-акробатическом центре, пишет Baza.
По данным Telegram-канала, мальчик оказался на больничной койке из-за наказания, которое ему назначил тренер. Из-за шалости он заставил школьника выполнять бесконечные отжимания.

В течение часа ребёнок просил тренера отменить наказание из-за плохого самочувствия, но педагог проигнорировал его.

На следующий день школьнику стало плохо. Его доставили в травмпункт. Врачи выявили разрыв мелких кровеносных сосудов из-за перенапряжения. Мать мальчика написала заявление в полицию.

Читайте также:

Застрявший в заднем проходе телефон с трудом вытащили у заключенного в колонии Петербурга

Девятилетняя школьница упала в люк во время хоррор-квеста на юге Москвы

Россиянин перелез через балкон на 11-этаже для спасения пенсионерки — видео
#москва
#тренер
#мальчик
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Застрявший в заднем проходе телефон с трудом вытащили у заключенного в колонии Петербурга
Baza: телефон застрял в заднем проходе заключённого в колонии в Петербурге
23 апреля 2024, 19:31

Фото: iStock/Thomasaf

В Санкт-Петербурге у одного из заключённых после свидания с девушкой в заднем проходе нашли телефон, пишет Baza.
По данным Telegram-канала, технику помог выявить металлодетектор, который установлен при входе в колонию. После проверки карманов и рук заключённого сотрудники заподозрили неладное.

Оказалось, что металлодетектор сработал на телефон в чехле, который находился у мужчины в заднем проходе. После долгих попыток вытащить технику самостоятельно, он обратился к медикам.

Ряд манипуляций помог извлечь технику. Из заднего прохода заключённого извлекли телефон размером пять на девять сантиметров.

Читайте также:

В Свердловской области бетонная стена упала на припаркованную машину

Девятилетняя школьница упала в люк во время хоррор-квеста на юге Москвы

Россиянин перелез через балкон на 11-этаже для спасения пенсионерки — видео
#санкт-петербург
#колония
#телефон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии девочки-украинки подвергали свою сверстницу пыткам
В Германии девочки-украинки несколько часов пытали свою ровесницу
23 апреля 2024, 18:35

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

В Германии четыре девочки-подростка, возрастом от 12 до 17 лет, подвергали свою сверстницу пыткам в течение нескольких часов. Об этом сообщает издании Bild.
Отмечается, что они записывали эти жестокие действия на видео. После нескольких часов мучений они отпустили девочку. Покалеченная школьница смогла выбраться из здания и обратилась за помощью к взрослым.

Сотрудники полиции прибыли на место и выяснили, что подозреваемые в преступлении являются украинскими подростками. Возбуждено уголовное дело. Мотивы девочек пока остаются неизвестными.

Ранее в Федеральном управлении уголовной полиции ФРГ заявили, что большая часть разыскиваемых Украиной детей, оставшихся на территории государства после начала российско-украинского конфликта, въехали в Германию по своему желанию. Как утверждает глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, благодаря сотрудничеству с германскими коллегами удалось установить местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные.

Читайте также:

Школьник назвал себя Гитлером и заставил детей выкрикивать нацистские лозунги

В Петрозаводске школьник-сатанист изрезал ножом двух девушек

Няня коррекционного детсада в Москве избила ребенка
#уголовное школьник
#полицейские
#школьница
#избиение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф