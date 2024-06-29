Стала известна возможная причина пожара в Балашихе

Фото: iStock/maki_shmaki Фото: iStock/maki_shmaki
Жители загоревшегося в Балашихе общежития рассказала о старой электропроводке здания, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в подмосковной Балашихе загорелось здание общежития. По данным издания Baza, пожар произошел в здании на Керамической улице. Оперативные службы сообщили, что три человека спаслись.
Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Горение было ликвидировано в 0:19. Пять человек погибли.
Ранее стало известно о возгорании девятиэтажной гостиницы «Монблан» в Чите.
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Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Горение было ликвидировано в 0:19. Пять человек погибли.
Ранее стало известно о возгорании девятиэтажной гостиницы «Монблан» в Чите.
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Александр Климов