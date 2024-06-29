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Стала известна возможная причина пожара в Балашихе

Жительница загоревшегося в Балашихе общежития сообщила о плохой проводке
29 июня 2024, 03:02
Фото: iStock/maki_shmaki Фото: iStock/maki_shmaki

Фото: iStock/maki_shmaki Фото: iStock/maki_shmaki

Жители загоревшегося в Балашихе общежития рассказала о старой электропроводке здания, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в подмосковной Балашихе загорелось здание общежития. По данным издания Baza, пожар произошел в здании на Керамической улице. Оперативные службы сообщили, что три человека спаслись.

Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Горение было ликвидировано в 0:19. Пять человек погибли.



Ранее стало известно о возгорании девятиэтажной гостиницы «Монблан» в Чите.

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#пожар
#балашиха
#московская область
Житель Одессы «заминировал» офис ДТЭК из-за отключений электроэнергии
Одессит пообещал заминировать здание ДТЭК из-зи отключений электричества
29 июня 2024, 02:17

Фото:iStock

Житель Одессы сообщил правоохранительным органам ложную информацию о минировании предприятий ДТЭК на Украине и пообещал взорвать задние, если в ближайшие 15 минут электроснабжение не возобновится по всему городу. Борцу с отключением электроэнергии в зданиях может грозить до восьми лет лишения свободы, сообщается издание ​«Страна» в Telegram-канале.
«Из здания было эвакуировано 230 человек. Полиция не обнаружила взрывные устройства на месте», – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что поиски мужчины продолжались три недели.

Ранее директор по холдинга по электроэнергии ДТЭК , занимающий пост Дмитрия Сахарук предупредил, что в ближайшие месяцы на Украине будет наблюдаться увеличение времени перебоев в подаче электроэнергии. По его словам, причинами сокращения времени является жаркая погода, ремонтные работы на электростанциях, а также ракетные удары.

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#украина
#электричество
#одесса
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Пять человек погибли в ходе пожара в общежитии в Подмосковье
При пожаре в общежитии в Подмосковье погибли пять человек
29 июня 2024, 02:05

Фото: iStock/grafoto

В подмосковной Балашихе загорелось здание общежития, в результате чего погибли пять человек, сообщает Bazа ​в Telegram-канале,
По информации канала, пожар произошел в здании на Керамической улице. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает о троих спасенных, с ними проводятся реанимационные мероприятия, десять человек эвакуированы.

МЧС по Московской области подтвердило агентству факт возгорания, уточнив, что пожар начался в доме № 16. В 0:19 открытое горение ликвидировали.

Ранее стало известно о крупном пожаре на бывшем пожаре МиГ.

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#пожар
#балашиха
#мчс
#московская область
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Следовавший из России сухогруз сел на мель в Турции
28 июня 2024, 23:42

Фото: iStocj/Dikuch

Грузовое судно, следовавшее из России в Тунис, село на мель возле Стамбула в Мраморном море, передает Генеральное управление Береговой охраны Турции (ГУБО), сообщает РИА Новости.
«Следовавший из России в Тунис 169-метровый сухогруз Lady Ayana с пшеницей на борту сел на мель у района Ешилкей после того, как встал на якорь», – передали в ведомстве.

Отметим, что для эвакуации экипажа судна были отправлены катер и буксир.

В начале мая стало известно, что российскому танкеру«Приморье» удалось обойти американские ограничения с помощью секретной перевалки.

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#церковь
#судно
#корабль
#нападение
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Под Москвой мигрант захватил квартиру матери бойца СВО
28 июня 2024, 21:16

Фото: iStock/blinow61

В подмосковных Химках мигрант из Армении незаконно занял квартиру матери участника специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».
Женщина сдала квартиру этому мужчине, но вскоре он перестал платить и перестал выходить на связь. Сын женщины не мог вмешаться, так как находился в госпитале.

Только после вмешательства общественников мужчина согласился вернуть долг и освободить жилье.

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В Румынии задержали фермера, державшего в рабстве шестерых взрослых и ребенка
28 июня 2024, 20:29

Фото: iStock/djroland

В уезде Арджеш, Румыния, прокуратура арестовала фермера, который удерживал в рабстве шестерых взрослых и одного ребенка, сообщает телеканал Digi 24.
«Мужчина, который на своей ферме держал в рабстве семь человек, включая ребенка, был арестован румынской прокуратурой. Следствие установило, что люди подвергались эксплуатации и жили в нечеловеческих условиях», — передает телеканал.
В ходе совместной проверки полиции и прокуратуры выяснилось, что спасённые из рабства люди были вынуждены ночевать в фургоне или в импровизированной палатке из фольги. Им не хватало тепла, воды и еды, но они вынуждены были ежедневно работать на ферме.

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#следствие
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#люди
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Силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова
28 июня 2024, 19:14

Фото: iStock/blinow61

В Махачкале сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По данным источника, эти обыски связаны с расследованием дела о терактах в Дагестане. Информации о задержаниях пока нет.

Вечером 23 июня в Дагестане произошли два теракта: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС.

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#сын
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На Кубани в ДТП с шестью автомобилями пострадали два ребенка
28 июня 2024, 18:14

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На трассе «М4 Дон» в Краснодарском крае произошло столкновение шести автомобилей, в результате которого пострадали два детска. Об этом сообщили в краевом управлении Министерства внутренних дел.
Инцидент случился утром в пятницу в Горячем Ключе, когда водитель автомобиля Haval не уступил дорогу автомобилю Kia при перестроении. В результате столкновения Kia задела ещё четыре автомобиля — Lada, Audi, Renault и Mitsubishi, двигавшиеся по встречной полосе.

По официальной информации, 16-летняя девочка была доставлена в больницу с травмами, требующими госпитализации, в то время как 8-летнему мальчику было назначено амбулаторное лечение.

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#девочка
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Журналист изучил изнутри работу украинского мошеннического колл-центра
28 июня 2024, 16:54

Фото: iStock / Diy1

Корреспондент RT изучил работу украинского центра скамеров – мошенников, которые с помощью интернет-технологий вымогают у россиян деньги. Под видом соискателя работы он откликнулся на вакансию киевского центра и узнал о новом алгоритме «разводки».
Для найма скамеров на Украине используют соцсети. Объявления о вакансиях размещают в специализированных телегпрам-каналах для трудоустройства. Такие цифровые «биржи труда» есть почти в каждом крупном городе.

Подобное объявление в одном из киевских чатов оставила пользовательница Елизавета. Работодатель обещал высокую зарплату и полный рабочий день. Под видом соискателя на объявление откликнулся корреспондент издания.

После расспросов о возрасте, образовании и опыте работы женщина пояснила, что чат-менеджеры требуются для работы «против страны-агрессора» в новом направлении под названием «ректорат».

В чём специфика этой схемы обмана, читайте в материале RT.

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#соцсети
#безопасность
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На Украине СБУ заставили школьника извиниться за исполнение российского гимна
В Киеве школьника заставили публично извиниться за исполнение гимна РФ
28 июня 2024, 16:09

Фото: IStock/Pawel Mazur

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции заставили публично извиниться 16-летнего подростка за исполнение гимна России. Об этом сообщает Телеграм-канал «Инсайдер UA».
Инцидент произошел в Киеве. Ранее подросток неоднократно публиковал в своих социальных сетях ролики, где он исполняет гимн России и поет песню российского артиста SHAMAN «Я русский». При этом школьник выдавал себя за сотрудника служб безопасности, выкладывая поддельные удостоверения и заявляя о связах с иными работниками спецслужб.

Накануне СБУ вычислили подростка и провели с ним беседу. После этого он записал публичные извинения и удалил на своих страницах все записи, в которых он поддерживал Россию.

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