В подмосковном Фрязино произошёл крупный пожар

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Сильный пожар произошел в подмосковном Фрязино. Об этом информирует «112».
Уточняется, что загорелось главное здание радиоэлектронной оборонной промышленности. Экстренные службы прибыли на место происшествия.
В настоящее время площадь пожара уточняется. По данным Telegram-канал SHOT семь человек заблокированы на седьмом этаже. Специалисты МЧС России пытаются к ним пробраться, чтобы спасти.
Ранее сообщалось, что в Шотландии недалеко от города Глазго произошел сильный пожар на промышленном объекте. На месте происшествия были слышны взрывы. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.
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В настоящее время площадь пожара уточняется. По данным Telegram-канал SHOT семь человек заблокированы на седьмом этаже. Специалисты МЧС России пытаются к ним пробраться, чтобы спасти.
Ранее сообщалось, что в Шотландии недалеко от города Глазго произошел сильный пожар на промышленном объекте. На месте происшествия были слышны взрывы. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.
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Екатерина Коршунова