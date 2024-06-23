Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Крупный пожар произошел на бывшем заводе МиГ

Крупный пожар произошел на бывшем заводе МиГ

В Москве на территории бывшего завода Миг произошел крупный пожар
23 июня 2024, 01:15
Фото: iStock/grafoto

Фото: iStock/grafoto

На бывшем московском авиастроительном заводе МиГ произошел крупный пожар, сообщает ТАСС.


Отмечается, что возгорание зафиксировали на четвертого этаже выселенного здания. Его площадь достигла около 300 квадратных метров. Пожар был потушен, пострадавших нет.

Ранее, 13 июня, пожар произошел в заброшенном здании на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого. Первоначально площадь пожара составляла 400 квадратных метров.

Читайте также:

Сильный пожар произошёл в высотном доме в Астане — видео

Пожар произошёл на нефтебазе в адыгейском посёлке Энем после удара БПЛА ВСУ

Под Киевом больше суток пытаются потушить пожар на промышленном предприятии
#пожар
#москва
#завод
#здание
Еще два дрона ВСУ ликвидировали в небе над Брянской областью
Губернатор Богомаз: два дрона ВСУ уничтожили над Трубчевским районом
22 июня 2024, 23:32

Фото: iStock/rancho_runner

Еще два БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над Брянской областью вечером 22 июня. Беспилотники сбили над Трубчевским районом, пострадавшие и разрушения отсутствуют, заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена еще одна атака киевского режима. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» – написал он.

Глава региона также заверил, что аварийные службы уже работают вблизи места крушения БПЛА.

Ранее российские военные уничтожили два беспилотника самолетного типа украинской армии над Старорусским муниципальным округом Брянской области.

Читайте также:

Украинские дроны пытались атаковать военный объект в Смоленской области

Минувшей ночью над российскими регионами ПВО сбила 114 украинских беспилотников

Украинский беспилотник сбили в Брянской области
#бпла
#беспилотник
#пво
#брянская область
#минобороны рф
#губернатор
#александр богомаз
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Закарпатье мобилизовали священника УПЦ
В Закарпатье протодиакона УПЦ мобилизовали в ВСУ
22 июня 2024, 23:13

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Протодиакон Хустской церкви Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатской области Владимир Петровцев был мобилизован в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщает ТАСС на основе сообщения епархии.
Прихожане церкви попросили помолиться за мобилизованного священника.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с помощью угроз вынудили священнослужителей склонять к вступлению в ряды ВСУ. По словам представителя пророссийского подполья в Херсоне, приказ был передан настоятелям храмов и приходов евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ и ПЦУ.

Читайте также:

В Киеве снесли часовню монастыря канонической православной церкви

ВСУ ударили по православной церкви в Белгородской области прямо перед Пасхой

Священник рассказал о сатанистах в рядах боевиков ВСУ
#церковь
#всу
#херсонская область
#священник
#сбу
#украина
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
AFAD: В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0
22 июня 2024, 22:39

Фото: istockphoto/vchal

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой Малатье на востоке страны. Как сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зафиксированы в Доганшехире в 21:29 (совпадает с Москвой).
Глубина очага землетрясения составляет 10, 96 километра. О разрушениях, пострадавших и жертвах пока не сообщается.

Ранее была информация о землетрясении у камчатских берегов магнитудой 5,9 специалисты филиала Единой геофизической службы РАН сообщали, что все случилось в акватории Тихого океана в районе восточной части полуострова. Глубина очага составляла 52 километра. О разрушениях и жертвах не сообщали.

Кроме того, землетрясение произошло и в районе восточного побережья Тайваня. Подробности в материале «Радио 1».

Читайте также:

На юго-западе Китая зафиксировано землетрясение

Тряска, похожая на землетрясение, прервала заседание СБ ООН в Нью-Йорке

На юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,0
#мир
#турция
#землетрясение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Readovka: тропический ливень затопил Уфу — видео
22 июня 2024, 22:12

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Тропический ливень затопил Уфу. Об этом сообщает Telegram-канал издания Readovka. Уточняется, что затоплены посадочные полосы аэропорта, а также улицы и торговые центры.
Стихия не обошла стороной подземные переходы и лестницы, превратив последние в водопады. Дороги же стали озерами. Порывистый ветер повалил деревья и даже вырвал балконы. Ряд рейсов задерживается.

Что касается торговых центров, в «Планете» в каких-то местах не выдержала крыша. Сначала сотрудников спасали ведра, но позже там начался самый настоящий водопад. Все последствия бушующей стихии еще будут устанавливаться. Информации о пострадавших пока не было.

Ранее сообщалось о повреждении ураганом двух вертолетов польских Военно-воздушных сил. Подробности в материале «Радио 1».

Читайте также:

В США сильный ураган унёс жизни двух человек

На Казань обрушился мощный ураган

В Забайкалье ураган оставил полтысячи домов без света
#россия
#ливень
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два боевых вертолета польских ВВС повреждены ураганом
22 июня 2024, 20:11

Фото: istockphoto/macky_ch

Два вертолета польских Военно-воздушных сил повреждены мощным ураганом в Лодзинском воеводстве. Об этом сообщили в Объединенном командовании Вооруженных сил страны. Уточняется, что стихия повредила крышу ангара базы.
«Также были повреждены два вертолета», – сказано в сообщении.

Известно, что еще две боевые винтокрылые машины необходимо проверить. Пострадавших в результате урагана нет, экспертами оценивается ущерб.

Ранее сообщалось, что ураган в Сочи повалил десятки деревьев и сорвал крыши. Из-за стихии погиб человек, его придавило деревом. Местная администрация призвала жителей оставаться дома.

А в Буэнос-Айресе ураганом сломало железную скульптуру городского символа. Источники журналистов в правительстве столицы Аргентины подтвердили информацию.

Читайте также:

Мощный ураган обрушился на Московскую область

В Забайкалье ураган оставил полтысячи домов без света

В США сильный ураган унёс жизни двух человек
#мир
#польша
#погода
#вертолёты
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Основатель «школы хакеров» Илья Васильев арестован по делу о фейках про ВС РФ
22 июня 2024, 18:31

Фото: istockphoto/Thomasaf

За распространение фейков об армии России арестован создатель «школы хакеров» Илья Васильев. Об этом сообщает пресс-служба Преображенского районного суда столицы. Уточняется, что мужчину заключили под стражу на два месяца.
Следователи считают, что Васильев, чтобы добиться максимально возможной огласки сообщаемых им данных, разместил в социальных сетях дискредитирующий ВС РФ пост. Другие подробности неизвестны.

Перед этим Майкопским городским судом был арестован игрок футбольного клуба «Дружба» за выманивание у подростка интимных снимков. Арестованный также требовал денег за то, чтобы не распространять их.

А тем временем в сети опубликованы кадры сильного пожара в одной из высоток Астаны. Подробности в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Хорошо справляется»: в Киеве критикуют Сырского за провалы ВСУ на фронте

В Харькове прогремели взрывы

Рогов: ВС РФ освободили от ВСУ поселок Шумы в ДНР
#россия
#москва
#фейки
#суд
#армия россии
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Против российского депутата возбудили уголовное дело за истязание сожительницы
22 июня 2024, 17:34

Фото: istockphoto/Akintevs

Вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Андрей Новак стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в истязаниях и угрозе убийством.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республики Хакассии, следственный комитет завёл уголовное дело на заместителя председателя регионального Законодательного собрания. Он подозревается в избиении своей сожительницы. Заявление в полицию поступило от 47-летней жительницы Красноярска 14 июня. Новак подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 117 УК РФ (истязание) и частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).

По словам потерпевшей, во время вспыхнувшего конфликта депутат нанёс ей несколько ударов по голове и телу. При этом он угрожал убить её, к чему, учитывая сложившееся положение, женщина отнеслась серьёзно. Сам 49-летний парламентарий заявил, что не знает эту женщину и назвал всю ситуацию провокацией. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Читайте также:

«Обосрался»: депутат отсудил у блогера полмиллиона за пост о Кадырове

Осужденный за незаконную охоту депутат допустил возвращение в Госдуму

Экс-депутат из Ялты Ломенко отправится в тюрьму за госизмену и шпионаж для СБУ
#следственный комитет
#уголовное следователи
#женщина
#ук
#заявление
#депутат
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Больше 30 человек погибли при крушении лодки с мигрантами в Италии
При крушении лодки с мигрантами в Италии погибли 34 человека
22 июня 2024, 16:06

Фото: istockphoto/Photoservice

В результате крушения лодки с мигрантами в Италии погибли 34 человека. Об этом написала газета Corriere della Calabria. Все случилось во вторник, 18 июня, в 120 милях от берегов Калабрии. Пассажиров судна искали с самолетов.
По данным журналистов, в море нашли 14 тел. Береговая охрана приняла их на борт. Восемь погибших были несовершеннолетними. Кроме того, 11 человек удалось спасти. Они сообщали, что на борту находились 66 человек, из которых 26 являются детьми. Люди провели в открытом море без помощи несколько дней.

Ранее сообщалось, что в Дунае затонула баржа, на которой были тысячи тонн азотных удобрений. Перед этим судно врезалось в мост, движение по которому приостановили. Подробности в материале «Радио 1».

Читайте также:

Яхта с российскими туристами затонула в Таиланде

В Якутии затонула моторная лодка с двумя мужчинами

В Кузбассе затонула машина с людьми
#мир
#италия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сильный пожар произошёл в высотном доме в Астане — видео
Сильный пожар произошёл в высотном доме в Астане
22 июня 2024, 15:06

Фото: istockphoto/grafoto

В Астане произошёл мощный пожар. В центре города горит 26-этажный дом, который находится возле самого большого шатра в мире.
Сначала у многоэтажного дома в жилом квартале «Rixos Khan Shatyr Residences» на проспекте Туран загорелась обшивка на верхнем этаже, передаёт телеграм-канал SHOT. Затем небоскрёб полностью окутали клубы дыма. На месте работают спасатели и пожарные. Сообщают, что вспыхнула наружная обшивка квартир. Ведётся поиск людей в здании. На текущий момент эвакуированы восемь человек, среди которых один ребёнок. С огнём борются 70 пожарных.

Горящий дом расположен в центре города, неподалёку от крупного торгового центра «Хан-Шатыр», который занесён в книгу рекордов Гиннеса как самый большой шатёр в мире.






Читайте также:

На «СКА Арене» в Петербурге произошел пожар в 225 квадратных метров

Пожар произошел на складе со сладостями на юге Москвы

В здании районной управы в Москве произошел пожар
#спасатели
#дом
#пожарные
#человек
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф