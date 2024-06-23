Крупный пожар произошел на бывшем заводе МиГ

Фото: iStock/grafoto
На бывшем московском авиастроительном заводе МиГ произошел крупный пожар, сообщает ТАСС.
Отмечается, что возгорание зафиксировали на четвертого этаже выселенного здания. Его площадь достигла около 300 квадратных метров. Пожар был потушен, пострадавших нет.
Ранее, 13 июня, пожар произошел в заброшенном здании на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого. Первоначально площадь пожара составляла 400 квадратных метров.
Читайте также:
Сильный пожар произошёл в высотном доме в Астане — видео
Пожар произошёл на нефтебазе в адыгейском посёлке Энем после удара БПЛА ВСУ
Под Киевом больше суток пытаются потушить пожар на промышленном предприятии
Александр Климов