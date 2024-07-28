Стали известны детали о сбежавшем в Россию израильским вундеркинде

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15-летний израильский вундеркинд Ротем Амит, сбежавший в Москву, был найден в гостинице рядом с аэропортом Внуково. сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, подростка нашли с истоптанными в кровь ногами. Также он не ел в течение трех дней, говорится в сообщении. В настоящее время Ротем вместе с отцом вылетает в Израиль.
О пропаже мальчика стало известно утром в субботу, 27 июля. Родственники Ротема считают, что обманули неизвестные и увезли. По словам родственников Ротема, на их звонок ответили мужчина и пожилая женщина.
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