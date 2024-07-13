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Стали известны новые подробности по делу актёра Алека Болдуин об убийстве

Суд прекратил дело Алека Болдуина, обвиняемого в непредумышленном убийстве
13 июля 2024, 09:18
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд в Соединённых Штатах прекратил дело против актёра Алека Болдуина, которого обвиняли в непредумышленном убийстве оператора, об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, в 2021 году Болдуин, находясь на съёмочной площадке фильма «Раст», выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссёр Джоэл Соуза был тяжело ранен. По словам актёра, он не нажимал спусковой крючок, выстрел произошёл самопроизвольно.

Сперва Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве, однако позже прокуратура отозвала их.



«Суд удовлетворяет ходатайство о закрытии дела без права на пересмотр», — сообщает агентство.

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#сша
#актёр
#убийство
#суд
#приговор
Выкинула чемодан с телом: Подозреваемая в убийстве сына пермячка — дочь полицейского
Подозреваемая в убийстве сына в Перми является дочерью полицейского
13 июля 2024, 09:52

Фото: iStock/Dzurag

Жительница Перми, которую подозревают в убийстве сына, оказался дочерью полицейского, об этом сообщили её соседи в беседе с Ura.ru.
12 июля случайный прохожий нашёл на пермской свалке чемодан, в котором находилось тело девятилетнего мальчика с колото-резаными ранениями и следами удушения. Позже стало известно, что в убийстве ребёнка подозревается его родная мать.

«Она родилась и выросла в Мотовихилинском районе. Потом ее какое-то время не было в поле нашего зрения и она жила в другом месте. Вернулась сюда 2-3 года назад. Ее отец — подполковник милиции, он работал в краевой Госавтоинспекции», - рассказали соседи подозреваемой.

Они также охарактеризовали семью женщины как «очень хороших и воспитанных людей».

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#пермский край
#убийство
#полиция
#ребёнок
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Следствию потребовались новые данные по делу Тимура Иванова
Суд изучит данные о телефонных разговорах экс-замминистра обороны Иванова
13 июля 2024, 09:40

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Следствие изучит телефонные разговоры подозреваемого во взяточничестве бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, об этом сообщается в постановлении Басманного суда.
«Следователь указывает, что в настоящее время по уголовному делу необходимо истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых», — указано в судебном постановлении.

Уточняется, что следствие назначило ещё ряд экспертиз, включая изучение изъятых во время обысков документов, а также электронных носителей. Также ожидается ответ на запрос из ФСБ.

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. По вменяемой ему статье чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы.

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#суд
#взятка
#телефон
#следствие
#минобороны рф
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Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова обвиняется в участии в ИГ*
13 июля 2024, 09:03

Фото: iStock/zabelin

Один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО Малик Гандалоев обвиняется в участии в запрещённой ИГ*, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Гандалоев М.У., участвовавший в ЧП в СИЗО, обвиняется также по части 2 статьи 205.5, части 2 статьи 223.1 и пункту «а» части 3 статьи 222.1 УК РФ», — цитирует агентство слова своего собеседника.

Уточняется, что Гандалоев обвиняют в участии в террористической организации ИГ*, а также в изготовлении самодельных взрывных устройств.

Предположительно, в 2022-2023 годах обвиняемый вместе с братом и знакомым купили компоненты для изготовления СВУ, а затем отправились в горы, где записали видеоролик, на котором дают присягу ИГ*.

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#сизо
#рф
#терроризм
#ростовская область
#заложники
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СК опубликовал видео с женщиной, выбросившей чемодан с ребёнком в мусорку
13 июля 2024, 08:00

Фото: iStock/zabelin

Женщина бросила чемодан с телом ребёнка рядом с мусорными баками, кадры, на которые попала подозреваемая, публикует Telegram-канал Следственного комитета по Пермскому краю.
Напомним, ранее житель Перми обнаружил рядом с мусорными баками чемодан, в котором находилось тело мальчика. На вид ребёнку было 6-8 лет. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

Труп ребёнка был спрятан в большой чёрный чемодан, позже в сеть попали кадры, на которых женщина катит по направлению к мусорке аналогичный чемодан. Сообщается, что сперва она хотела сбросить его с моста в реку, но не смогла поднять.

На обнародованных СК кадрах происходит осмотр жилища, в котором, предположительно, произошло убийство ребёнка.

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#убийство
#следственный комитет
#ребёнок
#пермский край
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В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
13 июля 2024, 05:35

Фото: iStock/Distortion Media

Нефтехранилище в Ростовской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и загорелось, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пожар возник около 04:00 на нефтехранилище в Цимлянском районе. Возгоранию присвоили третий ранг сложности, в его тушении вовлечены 49 специалистов и 14 единиц техники. По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют.

Ранее эксперт Виктор Литовкин заявил, что взятие российскими войсками под контроль Волчанска в Харьковской области позволит им защитить Белгород от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начать наступление на Харьков.

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Крушение лайнера Superjet: какие версии катастрофы известны и виновны ли птицы
Отказ двигателя или птицы: названы версии падения самолета Superjet под Коломной
13 июля 2024, 04:36

Фото: iStock/Vadim Serebrenikov

Пассажирский лайнер Superjet 100 разбился в Коломенском районе Московской области днем в пятницу, 12 июля. Построенный в 2014 году самолет упал в лесном массиве при перелете из Луховиц во Внуково. Какие на данный момент известны версии катастрофы и причем здесь птицы, читайте в материале «Радио 1».

Разбившийся самолет падал практически вертикально


Момент крушения самолета Sukhoi Superjet (SSJ) 100 под Коломной попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Shot».

На ролике запечатлено, как самолет на большой скорости падает на землю и взрывается. Затем в небо поднимается столб черного дыма.

Предполагается, что у самолета отказали оба двигателя.

Следователи проводят обыск на ремонтном заводе


После крушения SSJ 100 в Подмосковье следователи провели обыск на Луховицком авиационном заводе имени П.А. Воронина. Следователей заинтересовала заводская документация. Были ли документы изъяты в ходе обыска, не уточняется. Отмечается, что пассажирский самолет, разбившийся 12 июля, ремонтировался именно на этом заводе.

Правоохранители проверяют ремонтный завод, в котором чинили упавший в Подмосковье самолет
Правоохранители проверяют ремонтный завод, в котором чинили упавший в Подмосковье самолет

Одной из основных причин крушения самолета Superjet 100 под Коломной называют некачественную сборку во время ремонта. По данным источников канала Mash, при наборе высоты самолет разогнался со скоростью 40 метров в секунду, тогда как в норма составляет 12-15 метров в секунду. Такая перегрузка могла привести к потере сознания экипажем и отказу обоих двигателей. Подобные инциденты происходили в 2010 и 2018 годах. В частности, в одном из случаев механик установил переключатель управления стабилизатором вверх ногами.

Один из собеседников ТАСС в авиационной отрасли допустил, что у пассажирского самолета произошел критический отказ системы. По его словам, причиной аварии стала проблема с электроникой.

Также берется во внимание версия о столкновении со стаей птиц. Согласно ей, птицы столкнулись с двигателями на малой высоте и низкой скорости, что могло бы привести к катастрофе. Похожий случай, позже получивший название «Чудо на Гудзоне», произошло в США в 2009 году. Во время взлета в оба двигателя Airbus попала птица, но пилоту удалось благополучно посадить самолет на реку.

Окончательную причину установят после расшифровки бортового самописца Superjet. Росавиация подтвердила, что «черные ящики» найдены, из них можно извлечь информацию.

Самолет был произведен в 2014 году


Самолет Sukhoi Superjet 100, упавший в Подмосковье, был произведен в 2014 году в Комсомольске-на-Амуре. В 2015 году его передали «Газпром авиа», которая стала единственной эксплуатировавшей борт компанией.

Срок действия сертификата летной годности самолета истекал к 2030 году. Последний полет с пассажирами Sukhoi Superjet 100 совершил 3 мая, после его он был отправлен на завод для планового технического обслуживания. Самолет разбился через три часа после вылета из-за пределов ремонтного предприятия.

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Разбившийся в Подмосковье самолет был 2014 года производства
#самолет
#ремонт
#крушение
#падение
#росавиация
#коломна
#подмосковье
#московская область
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Момент крушения самолета Superjet попал на видео
13 июля 2024, 02:30

Фото: iStock/Freer Law

Момент крушения самолета Superjet 100 в Подмосковье попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.


На ролике запечатлено, как самолет на большой скорости падает на землю и взрывается. Затем в небо поднимается столб черного дыма.

Лайнер Superjet 100 разбился в Коломенском районе Московской области днем в пятницу, 12 июля. Построенный в 2014 году самолет упал в лесном массиве при перелете из Луховиц во Внуково. За три часа до крушения лайнер проходил техническое обслуживание.

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Разбившийся в Подмосковье самолет был 2014 года производства
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МЧС сообщило о масштабном пожаре в Подмосковье
13 июля 2024, 02:04

Фото: iStock/grafoto

В швейном цеху в подмосковном поселке Володарского произошел крупный пожар, сообщает Telegram-канал МЧС.
Также огнем охвачена торговая улица. Общая площадь пожара составляет 1 400 квадратных метров. По данным ведомства, обрушилась часть кровли. К тушению пожара привлекли 20 специалистов и 10 единиц техники.

Информация на данный момент не поступала.

Ранее сообщилось, что в Химках загорелся склад пиломатериалов и цех по производству керамической плитки. Площадь пожара достигла отметки 5000 квадратных метров. Пламя распространялось по крыше предприятия.

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#подмосковье
#пожар
#мчс
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Росавиация сообщила о плановом полете рухнувшего SSJ 100
Глава Росавиации Ядров: упавший Superjet осуществлял перелет по плану
13 июля 2024, 01:01

Фото: iStock/Vadim Serebrenikov

Глава Росавиации Дмитрий Ядров высказался о падении самолета Superjet 100 в Подмосковье, передает телеканал «Россия 24».
По словам чиновника, пассажирский самолет летел в соответствии с принятым планом полета.

Ранее заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков раскрыл, что разбившийся самолет летел без разрешения. Он подчеркнул, что самолет вылетел не из гражданского аэропорта, а с Луховицкого аэродрома, где находится база Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Superjet 100 разбился в Коломенском районе Московской области днем в пятницу, 12 июля. Построенный в 2014 году самолет упал в лесном массиве при перелете из Луховиц во Внуково. За три часа до крушения лайнер проходил техническое обслуживание.

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#коломна
#внуково
#росавиация
#самолет
#крушение
#падение
#московская область
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