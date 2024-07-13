Стали известны новые подробности по делу актёра Алека Болдуин об убийстве

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Суд в Соединённых Штатах прекратил дело против актёра Алека Болдуина, которого обвиняли в непредумышленном убийстве оператора, об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, в 2021 году Болдуин, находясь на съёмочной площадке фильма «Раст», выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссёр Джоэл Соуза был тяжело ранен. По словам актёра, он не нажимал спусковой крючок, выстрел произошёл самопроизвольно.
Сперва Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве, однако позже прокуратура отозвала их.
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Сперва Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве, однако позже прокуратура отозвала их.
«Суд удовлетворяет ходатайство о закрытии дела без права на пересмотр», — сообщает агентство.
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Евгения Парфентьева