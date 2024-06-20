Доигрался: Алека Болдуина обвинили в неосторожном обращении с оружием

Прокуратура Соединённых Штатов рассказала о новых деталях трагедии на съемках фильма «Ржавчина», в ходе которых актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из заряженного револьвера. Об этом информирует The Guardian.