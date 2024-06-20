Доигрался: Алека Болдуина обвинили в неосторожном обращении с оружием

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Прокуратура Соединённых Штатов рассказала о новых деталях трагедии на съемках фильма «Ржавчина», в ходе которых актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из заряженного револьвера. Об этом информирует The Guardian.
Сообщается, что Болдуин неосторожно обращался с огнестрельным оружием во время съемок. В документах прокуратуры утверждается, что актер показал «неустойчивое и агрессивное поведение во время съемок», что поставило под угрозу соблюдение безопасности.
Оператор Галина Хатчинс скончалась в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна «Ржавчина» Болдуин убил ее случайным выстрелом из пистолета. Также ранение получил режиссера фильма Джоэла Соусу.
Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок, а только взвел и отпустил его, следуя указаниям Хатчинс, выстраивающей кадр. В пистолете должны были быть холостые патроны, однако револьвер оказался заряжен боевыми.
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Оператор Галина Хатчинс скончалась в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна «Ржавчина» Болдуин убил ее случайным выстрелом из пистолета. Также ранение получил режиссера фильма Джоэла Соусу.
Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок, а только взвел и отпустил его, следуя указаниям Хатчинс, выстраивающей кадр. В пистолете должны были быть холостые патроны, однако револьвер оказался заряжен боевыми.
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Алина Юрчак