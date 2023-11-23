Умер корреспондент «России 24», раненный после обстрела ВСУ в Запорожской области

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Раненый после удара Вооруженных сил Украины корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался.
Как сообщает телеграм-канал Shot, Максудов получил множество осколочных ранений после удара беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах в Запорожской области.
Борис Максудов работал в зоне специальной военной с первых дней, много раз был в Донецке.
Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал удар ВСУ по группе российских журналистов местью от бессилия.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет Российской Федерации расследует украинскую атаку беспилотников, от которой пострадал журналист «России 24» Борис Максудов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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