Стали известны подробности инцидента с вертолётом Ми-8 на Колыме

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Перевозивший вахтовиков вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Магаданской области, при этом один человек погиб и несколько получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Колымы Олега Егоркина.
Ранее источник канала «112» сообщил, что Ми-8 разбился в Магаданской области, при этом имеется погибший. Основные версии крушения — техническая неисправность и ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях.
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Артем Путинцев