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Стали известны подробности полёта МиГ-31 над дроном-разведчиком Global Hawk

26 июня 2024, 15:46
Фото: istockphoto/Anton Minin

Фото: istockphoto/Anton Minin

Стали известны новые подробности инцидента с разведывательным беспилотником RQ-4B Global Hawk ВВС США в небе над Черным морем. Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 «случайно» пролетел над дроном-разведчиком на очень высокой скорости, нарушив стабильность его полёта.


Автор телеграм-канала FighterBomber, который ранее сообщил о происшествии с беспилотником, рассказал детали инцидента, анонимно выступив в программе «333» на телеканале «Соловьёв Live». Изначально многие СМИ написали, что российский истребитель сбил разведывательный БПЛА, после чего тот рухнул в море.

Автор телеграм-канала, который является экспертом в авиации, подчеркнул, что не было никакого огня, никаких пушек. Просто Миг-31 чисто «случайно» на очень высокой скорости пролетел над американским беспилотником, после чего с параметрами полёта Global Hawk произошли некоторые изменения. Затем он резко передумал выполнять своё боевое задание по разведке, развернулся и полетел на базу. В заключение эксперт выразил надежду, что такие встречи теперь будут встречаться всё чаще.

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Стали известны последние слова пассажирки рухнувшей с парковки машины
Mash: опубликованы последние сообщения пассажирки рухнувшего с парковки BMW
26 июня 2024, 15:35

Фото: IStock/eric1513

Незадолго до крушения автомобиля BMW с парковки ТЦ в Краснодаре и гибели всех пассажиров Екатерина Корнилова опубликовала опрос и записала аудиосообщение. Их содержание раскрыл Telegram-канал Mash.
«Если б день был последним в нашей жизни, вы бы наполнили его тем, что вам нравится. Поэтому подумайте, чем бы вы наполнили свой день, какими моментами. Возможно, общением с кем-то — это будет самое искреннее, самое ценное, что вы сможете вытащить из себя», — сказала Корнилова в голосовом сообщении.

В то же время женщина опубликовала опрос на предмет того, как бы вы хотели провести последний день в своей жизни. Она указала, что хотела бы провести этот день с любимыми людьми.


Муж женщины узнал о ее гибели из новостей. У пары был общий ребенок, который находился в машине в момент аварии, он скончался на месте.

Стало известно, что Корнилова встречалась с водителем машины Рафаэлем Аракельяном. Она находилась на четвертом месяце беременности, но от кого именно — не уточняется.

Следствие сообщает, что машина намеренно вылетела с третьего этажа парковки ТЦ, поскольку тормозного пути на месте происшествия обнаружено не было. Возможной причиной убийства следователи считают возникшую ссору, сообщили в пресс-службе ведомства региона.

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Раскрыты детали инцидента с падением BMW с третьего этажа парковки в Краснодаре
26 июня 2024, 15:16

Фото: Istockphoto / Mihajlo Maricic

Погибшая при падении автомобиля BMW с парковки в Краснодаре, была беременна.
«Это выяснилось по результатам вскрытия тела 37-летней погибшей», – рассказал источник «Известий».
Ранее сообщалось, что во вторник с парковки на третьем этаже краснодарского ТЦ «Галерея» упала немецкая иномарка. Машина пробила ограждение на 10-метровой высоте и приземлилась на крышу.

В салоне находились мужчина, женщина и подросток. Они были без сознания. Прибывшие медики не смогли их спасти.

Как видно на кадрах с камер видеонаблюдения, перед тем, как пробить заграждение, автомобиль набрал скорость. При этом друг погибшего Рафаэля Аракельяна назвал того опытным водителем. Он предположил, что мужчина мог не сориентироваться после резкого подъема и из-за скользкого покрытия на парковке.

По факту гибели трёх человек возбуждено уголовное дело.

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#трагедия
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Загоравший в трусах на детской площадке москвич напал на женщину — видео
26 июня 2024, 13:38

Фото: istockphoto/Dzurag

На женщину с детьми после ее замечания бросился с кулаками москвич, загоравший в одних трусах на детской площадке. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Все произошло на Криворожской улице столицы. Мужчина 39 лет нанес удар, зафиксированный видеокамерой, однако, по словам пострадавшей, этим не ограничился. Как только она вызвала правоохранителей, он приблизился к ней, ударив по туловищу руками и ногами.
Ранее сообщалось, что в Петербурге участника спецоперации подозревают в том, что он избил и изрезал свою сожительницу-мигрантку. У женщины зафиксировано много порезов и травм. Правоохранители уже возбудили уголовное дело, а журналисты провели небольшое расследование. Детали в материале «Радио 1».

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#россия
#москва
#полиция
#новости
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Бежавшей от талибов* журналистке Хассани пришлось вернуться в Афганистан
Адвокат Беляева: Хассани отказали в убежище, она вынуждена вернуться в Кабул
26 июня 2024, 12:59

Фото: IStock/Andrii Koval

Афганская журналистка и феминистка Кобра Хассан, задержанная в России за нарушение миграционного законодательства, вынуждена вернуться в Афганистан. Об этом сообщила «Фонтанке» адвокат Мария Беляева.
Афганская диаспора пыталась помочь Хассани сбежать от преследования исламских радикалов в безопасном направлении. На родине девушка открыто выступала против «Талибана»*, который пришел к власти в стране три года назад. В частности, она получила высшее образование, выступала на телевидении и имела собственный бизнес. Такой образ жизни шел вразрез с убеждениями радикальных исламистов.

Девушка бежала из Афганистана в 2021 году, сначала уехав в Таджикистан и оттуда попав на Украину. Из Украины журналистку обманом привезли в Россию, где в отношении нее начались судебные разбирательства из-за попытки незаконного пересечения границы в сторону ЕС.

Накануне Хассан отбыла последний день своего наказания, но в убежище ей было отказано. По словам адвокатов, она вылетела из аэропорта Москвы в столицу Афганистана Кабул.

Многие правозащитники высказали опасения, что за убеждения девушки по возвращению на родину ее могут казнить.

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#ислам
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#суд
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Лидер Таганской ОПГ Рабинович умер в СИЗО «Матросская тишина»
26 июня 2024, 12:43

Фото: istockphoto/txking

Ушёл из жизни один из лидеров Таганской организованной преступной группировки Григорий Рабинович, известный в криминальном мире как Гриша Таганский. Он находился в столичном следственном изоляторе «Матросская тишина».
По сообщению телеграм-канала SHOT, криминальному авторитету стало плохо нынешней ночью. У него обнаружилась острая сердечная недостаточность. Сразу после приступа Рабинович скончался, не дожив до суда. Тело было доставлено в судебный морг и осмотрено. Причиной смерти предварительно является коронарная недостаточность.

В 2020 году Следственный комитет России предъявил ему и второму главарю Таганской ОПГ Игорю Жирноклееву обвинение в расправе над криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дедом Хасаном). Также они подозревались в совершении ряда других убийств, ограблений, похищений, вымогательствах и прочих преступлениях.

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#убийство
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Участник СВО изрезал сожительницу-мигрантку в Петербурге
«Фонтанка»: участника СВО заподозрили в избиении жительницы Петербурга
26 июня 2024, 12:38

Фото: istockphoto/Timur Malazoniia

Участника спецоперации подозревают в том, что он изрезал свою сожительницу-мигрантку в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».
Уточняется, что женщину в ночь на вторник, 25 июня, доставили в больницу. Медики зафиксировали у пострадавшей множество порезов, а также травмы головы, конечностей, груди и переломы носа. Ее отправили в реанимацию.

По словам сестры пациентки, пару месяцев назад, та познакомилась в госпитале с военным, который живет в Омске. Спустя некоторое время, с ее слов, военнослужащий запер пострадавшую в квартире, избив и порезав женщину. Что этому предшествовало, не сообщается.

Журналисты изучили соцсети подозреваемого и узнали, что в марте он публиковал фотографии с ранениями и сообщал о своем возвращении и попадании в госпиталь.

Обозреватели «Фонтанки» сделали вывод, что военнослужащий плотно интересовался женщинами и что они думают о нем. Об этом говорят публикации на странице.

Открыто дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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#санкт-петербург
#криминал
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Водитель вылетевшей с парковки ТРЦ иномарки в Краснодаре мог менять имя
26 июня 2024, 11:03

Фото: IStock/:Waynerd

Водитель иномарки, вылетевшей с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, ранее поменял имя. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным ИНН, погибшего водителя Аракельяна Рафаэля Рубеновича раньше звали Бутенко Роман Захарович. Он владел платным центром, оказывающим помощь в лечении различных зависимостей. С 2021 года у него был бизнес по ремонту авто.

Накануне автомобиль марки BMW, где находился бизнесмен и женщина с ребенком, вылетел с парковки третьего этажа ТРЦ. Все, кто был в салоне, скончались.

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства, заявила пресс-служба ведомства региона.

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Стало известно, откуда начался пожар во Фрязино
Пожар во Фрязино начался из-за замыкания в оборудовании в цеху световых изделий
26 июня 2024, 09:59

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар в здании в подмосковном Фрязино начался в цеху по производству световых изделий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Четыре этажа выгорели полностью.

«Если собрать воедино все показания очевидцев и свидетелей, то пожар возник в цеху по производству световых изделий из-за не выключенного оборудования», — сообщил источник агентства.

Официально известно о шестерых погибших. По данным СК РФ причиной гибели людей стало нарушение требований пожарной безопасности. Следствие задержало заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Исприн», а также представителя собственника здания.

Ранее сообщалось, что здание фрязинского института «Платан», где накануне погибли девять человек, снова горит. Уточняется, что пламя появилось на последних этажах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Карелии во время турпохода погиб семилетний ребёнок
26 июня 2024, 09:45

Фото: istockphoto/Artur Bogacki

На Ладожском озере во время туристического похода погиб семилетний ребёнок. Трагедия произошла в Лахденпохском районе Карелии.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, группа туристов, состоявшая из взрослых и детей, отдыхала на острове Путсаари. Во время прогулки семилетний ребёнок отстал от общей группы. Его потеряли из виду. Хватились ребёнка быстро и нашли буквально через несколько минут. Мальчик был в воде и уже не подавал признаков жизни.

Сотрудники МЧС напоминают, что детей не следует оставлять без присмотра даже на короткое время. Отвесные берега и обрывы представляют серьёзную опасность даже для взрослых, а маленький ребёнок, упавший с них в воду, становится совершенно беспомощным. Ответственность за безопасность детей лежит на сопровождающих их взрослых, напоминают специалисты МЧС.

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