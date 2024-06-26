Стали известны подробности полёта МиГ-31 над дроном-разведчиком Global Hawk

Фото: istockphoto/Anton Minin
Стали известны новые подробности инцидента с разведывательным беспилотником RQ-4B Global Hawk ВВС США в небе над Черным морем. Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 «случайно» пролетел над дроном-разведчиком на очень высокой скорости, нарушив стабильность его полёта.
Автор телеграм-канала FighterBomber, который ранее сообщил о происшествии с беспилотником, рассказал детали инцидента, анонимно выступив в программе «333» на телеканале «Соловьёв Live». Изначально многие СМИ написали, что российский истребитель сбил разведывательный БПЛА, после чего тот рухнул в море.
Автор телеграм-канала, который является экспертом в авиации, подчеркнул, что не было никакого огня, никаких пушек. Просто Миг-31 чисто «случайно» на очень высокой скорости пролетел над американским беспилотником, после чего с параметрами полёта Global Hawk произошли некоторые изменения. Затем он резко передумал выполнять своё боевое задание по разведке, развернулся и полетел на базу. В заключение эксперт выразил надежду, что такие встречи теперь будут встречаться всё чаще.
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Александр Бойцов