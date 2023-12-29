Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолёты ВСУ — МО РФ

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В зоне СВО российский истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики от самолетов ВСУ, которые в итоге прервали выполнение задания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что пилот истребителя ВКС РФ должен был сопроводить и прикрыть бомбардировщики. В ходе выполнения задания он обнаружил в воздухе ударную группу ВС Украины.
Он добавил, что все самолёты ВКС России после выполнения боевой задачи вернулись на аэродром вылета.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Получил боевую задачу по прикрытию нашей ударной группы. Боевую задачу выполнил в полном объеме. Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи», — цитирует агентство слова военного лётчика.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян