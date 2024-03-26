Российский истребитель сопроводил два самолета США над Баренцевым морем

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Российский истребитель сопроводил два американских бомбардировщика в небе над Баренцевым морем, сообщает Минобороны РФ.
Речь идет о самолетах В1-В, уточнили в министерстве.
Приближающийся к российской границе объект был обнаружен системой контроля. Оперативно в воздух был поднят российский истребитель Миг-31. Два американских бомбардировщика были сопровождены над акваторией Баренцева моря. Нарушения границ допущено не было.
Аналогичный инцидент произошел 24 марта. Американские истребители изменили траекторию полета после того, как в небо поднялся Миг-31. Полет также осуществлялся над Баренцевым морем.
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Приближающийся к российской границе объект был обнаружен системой контроля. Оперативно в воздух был поднят российский истребитель Миг-31. Два американских бомбардировщика были сопровождены над акваторией Баренцева моря. Нарушения границ допущено не было.
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Анастасия Хохлова