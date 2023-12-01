Стали известны причины освобождения второклассницы ее похитителями

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Похитители второклассницы из Козельска решили отпустить ее, так как пропажа девочки вызвала общественный резонанс, и они испугались. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в телеграм-канале.
По информации следствия, похитители поджидали девочку днем 29 ноября, после того, как она вышла из школьного автобуса. Они посадили ее в автомобиль и уехали в деревню Касьяново. Но испугавшись шумихи, отвезли ребенка в деревню Таратухино в Тульской области и бросили ее на улице.
Девочка обратилась за помощью к местным жителям.
Похитителям оказались фермеры: трое мужчин в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летняя женщина. Когда они отпустили девочку, то направились в дом матери женщины и пытались скрыться там. Сейчас полиция проводит в нем обыски.
Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетнего и вымогательстве (126 и 163 УК РФ). Девочка и ее мать признаны потерпевшими. Ребенка уже передали семье.
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Алина Юрчак