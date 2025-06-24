Стало известно, что ждет мигрантов, которые освежевали барана на детской площадке

24 июня 2025, 12:50

Освежевавших барана на детской площадке в Москве мигрантов выселят

Фото: iStock/vichinterlang

Освежевавших барана на детской площадке в Москве мигрантов выселят. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на местного жителя.





По его словам, об инциденте уже сообщили собственнику квартиры, в которой живут иностранцы.





«Он решил их выселить после случившегося, надеюсь, они скоро съедут», — сказал он.