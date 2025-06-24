Стало известно, что ждет мигрантов, которые освежевали барана на детской площадке
Освежевавших барана на детской площадке в Москве мигрантов выселят
Освежевавших барана на детской площадке в Москве мигрантов выселят. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на местного жителя.
По его словам, об инциденте уже сообщили собственнику квартиры, в которой живут иностранцы.
«Он решил их выселить после случившегося, надеюсь, они скоро съедут», — сказал он.
Уточняется, что после освежевания туши мигранты не убрали за собой кровь с детской площадки. Стоит отметить, что около полугода назад один из этих иностранных граждан приставал к местной жительнице, предлагая ей раздеться.
Ранее стало известно, что мигранты разделали барана на детской площадке во дворе ЖК в Новой Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».