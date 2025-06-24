Мигрант похитил у жителя Подмосковья миллионы и потратил их на ставки
В Подмосковье задержан 33-летний рабочий-игроман, который похитил из дома своего работодателя три миллиона рублей. Деньги мужчина проиграл на ставках. Об этом сообщает Baza в своём Telegram-канале. По предоставленным данный, 46-летний Сергей нанял гражданина Таджикистана Саиджона в 2024 году для работ на дачном участке. Он разрешил мигранту проживать в своём доме.
Иностранный специалист достойно выполнял поставленную работу, но летом 2024 года Саиджон заметил торчащие из кармана хозяина тысячные купюры. Мужчина тайно вытащил их и начал регулярно обкрадывать владельца дома, так как пропажи не замечали. Мигрант вытаскивал из сумок Сергея от 5 до 150 тысяч рублей.
Однажды во время уборки в подвале, Саиджон неожиданно обнаружил коробку, в которой лежали пачки пятитысячных купюр и стодолларовые банкноты. Оттуда он тоже начал воровать.
Сергей заметив пропажу денег, написал заявление в полицию. Саиджон был задержан. Во время допроса он признался, что украл около 3 миллионов рублей и 120 тысяч долларов, причём большую часть денег мигрант проиграл на ставках.
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