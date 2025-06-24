Мигрант похитил у жителя Подмосковья миллионы и потратил их на ставки

24 июня 2025, 11:20

Рабочий украл у жителя Подмосковья более 3 млн рублей и потратил их на ставки

Фото: Istock/PROMT8

В Подмосковье задержан 33-летний рабочий-игроман, который похитил из дома своего работодателя три миллиона рублей. Деньги мужчина проиграл на ставках. Об этом сообщает Baza в своём Telegram-канале. По предоставленным данный, 46-летний Сергей нанял гражданина Таджикистана Саиджона в 2024 году для работ на дачном участке. Он разрешил мигранту проживать в своём доме.