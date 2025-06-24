Появилось видео, как мужчина бросил об пол маленького ребёнка в Шереметьево
Вечером 23 июня в московском аэропорту Шереметьево 31-летний гражданин Республики Беларусь взял на руки чужого ребенка и со всей силы швырнул его на пол. Ужасающие кадры показывает РЕН ТВ.
Происшествие случилось в зоне выдачи багажа терминала С. Мужчина, прилетевший из Кабула, резко подскочил к маленькому ребёнку, взял его на руки и с силой бросил на пол. Пострадавший мальчик впал в кому. Ребёнка отвезли в детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Врачи диагностировали у потерпевшего перелом позвоночника и свода черепа.
Сотрудники службы безопасности аэропорта оперативно задержали неадекватного мужчину. По словам свидетелей, злоумышленник выглядел растерянным, не отвечал на вопросы и не оказал никакого сопротивления. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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