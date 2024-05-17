Стало известно, где сейчас находится чеченка, сбежавшая от семьи

Фото: iStock/marchmeena29
Чеченская девушка Лия Заурбекова, которая сбежала от семьи, покинула Россию, её место нахождения не уточняется. Об этом сообщила её адвокат Наталия Тихонова в беседе с РБК.
«Сейчас она находится не в России. Больше ничего не могу вам сказать, потому что в целях безопасности не раскрываем ни детали, ни подробности ее защиты», — рассказала Тихонова.
При этом она подчеркнула, что дальнейшие действия ещё не обсуждались с подзащитной.
Ранее стало известно, что 19-летняя сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома 13 мая из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. Тогда она укрылась в здании ОМВД России по району Нагатино-Садовники. Тогда толпа родственников скрывающей окружила здание.
Читайте также:
Депутат Госдумы заявил, что сбежавшую от семьи уроженку Чечни «вернут» родственникам
Задержанный в Москве чеченец не причастен к теракту в «Крокусе»
В Москве школьница пожаловалась на домогательства приемного отца-чеченца
Элина Позднякова