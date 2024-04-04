Задержанный в Москве чеченец не причастен к теракту в «Крокусе»

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Уроженец Чечни Асхаб Успанов, который умер в отделении полиции в Москве после задержания, не был связан с терактом в «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.
По его словам, некоторые СМИ и иностранные агенты хотят связать арест чеченца Асхаба Успанова с терактом в «Крокус сити холле».
Он пояснил, что к нему обратился дядя Успанова и попросил тщательно проверить обстоятельства гибели его племянника. Он утверждает, что задержанный чеченец не имел никакого отношения к теракту в «Крокусе».
Солтаев подчеркнул, что сделает всё для того, чтобы выявить истину.
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«Намеренно распространяются слухи и ложные домыслы в форме новостей о том, что он был задержан якобы после совершения теракта. Между тем, по словам родственников Асхаба, он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта», — написал Солтаев в своём Telegram-канале.
Солтаев подчеркнул, что сделает всё для того, чтобы выявить истину.
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Элина Позднякова