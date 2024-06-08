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Стало известно, какое еще наказание грозит арестованному замминистра обороны Иванову

Адвокат Гривцов: замминистру обороны Иванову грозит штраф до ₽500 млн
08 июня 2024, 08:57
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат Андрей Гривцов заявил, что бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову помимо тюремного заключения может грозить штраф до 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По словам адвоката, статья, которая вменяется Иванову, предусматривает не только лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, но и штраф. Примечательно, что его сумма может достичь 70-кратного размера взятки.

Гривцов заключил, что максимальный размер штрафа, согласно УК РФ, не может превышать 500 миллионов рублей.



Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

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Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова
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В Харькове произошел сильный пожар
08 июня 2024, 09:12

Фото: iStock/sarawutk

В Харькове возникло крупное возгорание. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время о прилётах не сообщалось. Также остается неизвестным, на каком именно объекте произошел пожар. Данные о возможных пострадавших также остаются неизвестными.

Уточняется, что подтверждения от официальных источников еще не поступало. К месту происшествия направлены сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе со сладостями на юге Москвы. Возгорание случилось в здании в Каширском проезде. Огонь охватил 110 квадратных метров.

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Суд в Кемерове арестовал мастера компании за выпуск неисправного трамвая на линию

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Суд в Кемерове арестовал мастера компании за выпуск неисправного трамвая на линию
08 июня 2024, 09:05

Фото: iStock/Thomasaf

Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу мастера Кемеровской электротранспортной компании, который выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами. В результате этого произошла авария, в которой погиб человек. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что срок нахождения под стражей составит два месяца. В настоящее время количество пострадавших из-за ДТП возросло до 146 человек.

Согласно информации источника, в процессе заседания обвиняемый Хакимов Тимур свою вину не признавал. По его словам, осмотр трамвая проводил слесарь.

Напомним, 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. В результате аварии погиб человек.

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Стало известно, какое еще наказание грозит арестованному замминистра обороны Иванову
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Пропавших в российском регионе детей нашли живыми
08 июня 2024, 06:45

Фото: iStock/DmyTo

Пропавшие в лесу Свердловской области два ребенка найдены живыми, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«Пропавшие дети в Свердловской области найдены. Они живы», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. Детей эвакуировали из леса для передачи врачам.

Всего в поисках были задействованы 654 человека и 98 единиц техники.

Дети пропали без вести 4 июня после того, как вместе с бабушкой и дедушкой ушли в лес возле села Бурмакина. На следующий день пожилой мужчина вернулся, но 12-летнего мальчика и 10-летней девочки с ним не было.

Поисковики обследовали два участка леса и примыкающие к нему дороги. Протяженность лесополосы на этом участке составляет более 13 километров. километров. Следователи возбудили уголовное дело.

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#поиски
#уголовное дело
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Здание военкомата на Украине расстреляли из гранатомета
08 июня 2024, 06:13

Фото: iStock/Standart

Неизвестный обстрелял здание территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) в Харькове из гранатомета советского образца РПГ-18 «Муха», передает телеканал ТСН.
Уточняется, что мужчина совершил выстрел по стенам здания. В результате никто, в том числе сотрудники военкомата, не пострадал, но в результате взрыва были уничтожены карточки, хранившиеся внутри.

Ранее в центре Киева бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) избил сотрудницу торгового центра после того, как она потребовала у него документы.

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#киев
#всу
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В США погиб член экипажа «Аполлона-8»
Астронавт «Аполлона-8» погиб в результате авиакатастрофы в штате Вашингтон
08 июня 2024, 05:25

Фото: iStock/gorodenkoff

Астронавт Уильям Андерс, один из членов экипажа Аполлона-8, погиб в авиакатастрофе, передает телеканал Fox News.
Уточняется, что старинный самолет разбился в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон. У штурвала находился сам 90-летний бывший астронавт.

«Семья опустошена. Он был отличным пилотом, и нам будет его ужасно не хватать», – поделился сын космонавта Грег Андерс.

Андерс приобрел всемирную известность после того, как сделал фотографию «Восход солнца на Земле» 24 декабря 1968 года.

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#космос
#катастрофа
#сша
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«Подарок Макрону» и десятки погибших: что известно об ударе ВСУ по Херсонской области
08 июня 2024, 05:00

Фото: iStock/azerberber

Вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, магазин, в котором находились посетители и персонал, был разрушен, в результате чего погибли более 20 человек. ​Что известно на данный момент об ударе украинской армии, в материале «Радио 1».


Удары были произведены авиабомбой и с помощью HIMARS


По словам Сальдо, первый удар по магазину был нанесен с помощью корректируемой авиабомбой, в то время как второй удар – с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

При этом корректируемая авиабомба была проведена во Франции.

Обстоятельства нападения расследует СК


Следственный комитет (СК) России заявил, что анализирует обстоятельства обстрела села в Херсонской области Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступления, и даст их действиям правовую оценку», – сообщается в заявлении.

Сальдо охарактеризовал обстрел деревни как людоедский поступок Зеленского


Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар по селу Садовое подлейшим людоедским поступком Владимира Зеленского.

«Подлейший поступок. Видимо, Зеленский сделал людоедский подарок к званому ужину с Макроном», – заявил он в своем Telegram-канале.

По его словам, нападением на Херсонскую область и Луганска Зеленский «сделал кровавый подарок своим так называемым покровителям, находящимся сейчас во Франции, прямо в Елисейском дворце – Макрону и другим подобным ему недостойным руководителям западных стран».

Ранее ВСУ нанесли удары по Луганску


Утром 7 июня в Луганске прогремела серия взрывов. В жилых районах города прозвучало семь детонаций. В результате обстрела обрушился подъезд жилого дома в восточной части Луганска. По последним данным, пострадали 57 человек, четверо человека погибли.

Все культурные мероприятия, запланированные в Луганске на субботу, 8 июня, были отложены из-за усиленного артиллерийского огня украинских войск, сообщило Министерство культуры Луганской Народной Республики (ЛНР) в своем Telegram-канале.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об очевидном в ракетных удара по Луганску и Херсонской областям «натовском почерке». Москва расценивает их, как спланированные и тщательно подготовленные акции устрашения.

По ее словам, Киев получил от Вашингтона зеленый свет на нанесение ударов с использованием западного оружия.

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Житель Красноярска зарезал внучку и правнучку
75-летний житель Красноярска зарезал внучку и двухлетнюю правнучку
08 июня 2024, 04:32

Фото: iStock/zoka74

В Красноярске 75-летний мужчина зарезал своих 29-летнюю внучку и двухлетнюю внучку во время семейной ссоры, сообщило в своем Telegram-канале главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Трагедия произошла 7 июня на улице Щорса в Красноярске. После ссоры с внучкой пенсионер несколько раз ударил ее в живот, а затем нанес удар правнучке в шею. Обе пострадавшие скончались на месте от полученных травм. В это время супруг 29-летней девушки находился на работе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное в отношении двух лиц, в том числе малолетнего». Подозреваемый задержан и допрошен. Следствие намерено настаивать на аресте пенсионера.

«Следователями выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – резюмировали в СК.

Ранее в Москве в парке возле 3-й Музейной улицы мужчину зарезали на глазах в двух его десятилетних внучке в парке.

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#убийство
#пенсионер
#красноярский край
#следственный комитет
#ск рф
#супруги
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В Германии пропала девятилетняя украинская беженка
Девятилетняя беженка с Украины пропала в Германии по пути в школу
08 июня 2024, 02:28

Фото: iStock/eranicle

Девятилетняя беженка с Украины пропала в Германии по дороге в школу, передает Bild.
По данным издания, одной из возможных причин исчезновения девочки является ее встреча с биологическим отцом, которого ранее видели в Чехии. Мать девочки рассталась с ним. При этом в правоохранительных органах заявили, что уже отработали эту версию.

Ребенок пропал по дороге на остановку школьного автобуса в 3 июня. Сотрудники полиции исследовали более 10 терабайт видеозаписей с камер видеонаблюдения общественного транспорта, магазинов, сберегательных банков и автобусной остановки. На данный момент зацепки не найдены.

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#школа
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«Людоедский поступок Зеленского»: Сальдо прокомментировал удар по Садовому
07 июня 2024, 23:58

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Садовое в Херсонской области представляет собой людоедский поступок украинского лидера Владимира Зеленского, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.
«Подлейший поступок. Видимо Зеленский сделал людоедский подарок к званому ужину с Макроном», – сказал Сальдо.

Ранее, вечером 7 июня, глава региона сообщил о 19 погибших и пятерых раненых в результате удара Вооруженных сил Украины по селу Садовому. Позже число жертв достигло 22 человек. Магазин, в котором находились посетители и персонал, разрушен.

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