Стало известно, какое еще наказание грозит арестованному замминистра обороны Иванову

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда
Адвокат Андрей Гривцов заявил, что бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову помимо тюремного заключения может грозить штраф до 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По словам адвоката, статья, которая вменяется Иванову, предусматривает не только лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, но и штраф. Примечательно, что его сумма может достичь 70-кратного размера взятки.
Гривцов заключил, что максимальный размер штрафа, согласно УК РФ, не может превышать 500 миллионов рублей.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
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Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова
Гривцов заключил, что максимальный размер штрафа, согласно УК РФ, не может превышать 500 миллионов рублей.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
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Екатерина Коршунова