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Стало известно о планировании Украины к атаке российского Ил-76 с пленными

ТАСС: атаку на Ил-76 готовили заранее, Patriot открыл огонь из засады
02 февраля 2024, 13:44
Следственный комитет России

Следственный комитет России

ВСУ заранее подготовили атаку военно-транспортный самолет на Ил-76. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По данным источника, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot выпустил две ракеты по самолету из засады, которая была установлена на поле в Харьковской области. Собеседник издания также пояснил, что система ЗРК требует достаточно много времени для развертывания.

«Есть у ПВО понятие засады. <…> ЗРК стоял с отключенной РЛС. Данные по эшелону борта они знали, ведь это согласовывалось с Украиной. Затем расчету передали команду на уничтожение, и они его атаковали», — заявил источник.

Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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#Белгород
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Жительница Верхней Пышмы получила сообщение о муже с СВО и умерла
02 февраля 2024, 14:38

Фото: iStock/Pinkypills

Свердловчанка получила сообщение о муже со спецоперации и скончалась, об этом сообщает E1.
«Командир, который находится с ним в зоне спецоперации, написал ей, что Гена погиб. У нее случился инфаркт, я отвезла ее в больницу, врачи сделали операцию, но спасти не смогли. На следующий день после обеда Надя закрыла глаза и сердце остановилось», — рассказала изданию сестра погибшей.

У пары остались трое детей, двое из которых несовершеннолетние. Сейчас они находятся с тётей.

Также известно, что жену военного похоронили 31 января. После этого её сестре позвонили из местного военного комиссариата и заявили, что никакой подтверждённой информации о смерти Геннадия у них нет. Судьба мужчины до сих остаётся неизвестной, из подтверждающих его смерть фактов — только одного сообщение в мессенджере, после которого скончалась супруга.

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#супруги
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В Хабаровске задержали сотрудника МВД за продажу данных о свидетеле за 800 тысяч
02 февраля 2024, 14:31

Фото: istock / ???? ??????

В Хабаровском крае задержан сотрудник правоохранительных органов за продажу личной информации находящегося под охраной государства свидетеля. Об этом информирует Телеграм-канал Mash.

По данным источник, 38-летний старший оперуполномоченный по особо важным делам регионального управления МВД России защищал свидетелей и мог распоряжаться материалам уголовных дел. За 800 тысяч рублей он предоставил неизвестному кадры отработки версий по преступлению и протокол допроса пострадавшего, которые хранились под грифом «совершенно секретно»

Оперативника задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям 159 («Мошенничество») и 286 («Превышение должностных полномочий») Уголовного Кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что в Калининграде медсестра оформила микрозайм на умершую пациентку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#ук
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#задержание
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Старовойт: Житель Курского села получил контузию в результате обстрела ВСУ
02 февраля 2024, 14:24

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Под обстрелом ВСУ Курской области мирный житель получил контузию, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Глава Курской области сообщил, что 2 февраля под обстрел Вооружённых сил Украины попало село Гуево Суджанского района.

«В результате попадания снаряда в жилой дом контузию получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь», — прокомментировал ситуацию Старовойт.

По словам губернатора, дом пострадавшего также получил серьёзные повреждения. На опубликованном Старовойтом фото видно, что крыша строения полностью разрушена. Однако, глава региона заявил, что правительство окажет гражданам помощь в ремонте и восстановления пострадавшего под обстрелами жилья.

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#курская область
#обстрел
#всу
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Российскую семиклассницу жестоко избили в школьном туалете, а штраф получила ее мать
В Курганской области девочку избили в туалете из-за комментария в соцсети
02 февраля 2024, 14:07

Фото: istock / chameleonseye

В туалете школы №3 города Шумиха Курганской области девочка избила одноклассницу из-за скандала в социальной сети. О происшествии сообщает Телеграм-канал Ural Mash.
Издание опубликовало видео, на котором школьница бьет сверстницу по голове, потом хватает ее за волосы и продолжает бить уже коленом. После ударов девочка сползает на пол и начинает плакать. Обидчица не планирует останавливаться, просит ее встать и продолжает избиение.

«Отделом образования Администрации Шумихинского округа совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, сотрудниками МО МВД России «Шумихинский» и Прокуратуры района проводится проверка по данному факту», — ответил официальный аккаунт администрации города в сообществе «Реальная Шумиха» во «Вконтакте».
Мать пострадавшей девочки рассказала, что обращалась в подразделение по делам несовершеннолетних, но вместо поддержи ее попытались оштрафовать за «неисполнение родительских обязанностей». По словам матери, инспектор ПДН сказала, что она «ни на чьей стороне и тут все виноваты».

Известно, что обидчицу недавно сняли с учета в подразделении по делам несовершеннолетних. Она извинилась перед пострадавшей в кабинете директора, но через неделю продолжила издевательства.

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В 48 лет умер оператор Павел Капинос, снявший «Последнего богатыря» и «Кухню»
02 февраля 2024, 12:39

Фото: istock / tomertu

Российский режиссер и оператор Павел Копинос умер в возрасте 48 лет. Об это сообщила режиссер Анна Меликян в Телеграм-канале. С ней Капинос работал над съемками фильма «8» и некоторыми рекламными роликами.

«Один из лучших операторов в стране. Невероятно одаренный. Красота и чудо изображения у него рождались как-то легко, играючи, через бесконечные шутки и байки и постоянный смех вокруг него и постоянные мои просьбы не смешить актеров», — поделилась коллега оператора.
Копинос известен по фильмам «Духless 2», «Кухня. Последняя битва», «Отель Элеон», «Холостяки», «Беспринципные», и двум частям «Последнего богатыря».

Причиной смерти оператора стал остановка сердца. Меликян выразила соболезнования его с супруге и детям.

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#оператор
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В Московской пятизвёздочной гостинице нашли сумку, набитую оружием
В Москве неизвестный оставил в гостинице «Аврора» сумку с оружием
02 февраля 2024, 12:06

Фото: istock / Michal Oska

В Московской гостинице «Сафмар Аврора Люкс» на улице Петровка обнаружили сумку, набитую оружием. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

По данным издания, подозрительная черная кожаная сумка висела в холле гостиницы на спинке стула. Сотрудники отеля вызвали правоохранителей. Прибывшие полицейские проверили сумку и нашли там пистолет Grand Power и примерно два десятка патронов.

По камерам видеонаблюдения выяснили, что неизвестный мужчина зашёл в заведение с улицы, повесил сумку на стул и скрылся.

Пистолет и патроны переделали на экспертизу. Загадочного мужчину, оставившего боевой набор, разыскивают.

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#пистолет
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#мужчина
#сотрудники
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В Ленобласти 25-летняя учительница завела роман с 11-летним учеником
В Ленобласти задержали учительницу за роман с 11-летним учеником
02 февраля 2024, 11:13

Фото: iStock/Natalia Bodrova

В Ленинградской области задержали 25-летнюю учительницу начальных классов за роман с 11-летним учеником четвертого класса. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, мать мальчика увидела его переписку с учительницей, которая носила сексуальный характер. Тогда ребенок рассказал родительнице, что учитель оставляла его после уроков, гладила по интимным местам через одежду, целовала в губы, давала потрогать грудь. Кроме того, они обменивались откровенными фотографиями в переписке в соцсетях. Подобное общение продолжалось несколько месяцев.

Мать мальчика обратилась в полицию, после чего учительницу задержали. По ее словам, мальчик сам к ней проявлял интерес. По данному факту возбуждено уголовное дело. Если женщину признают виновной, то ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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«И не такое запускали»: Приехавшему в отпуск бойцу СВО едва не оторвало руку фейерверком
В Москве боец спецоперации получил взрывное ранение руки из-за взрыва фейерверка
02 февраля 2024, 10:34

Фото: istock / DarthArt

Военный отметил отпуск из зоны спецоперации запуском фейерверка и оказался в больнице. Как сообщает Телеграм-канал Baza, 30 января Сергей приехал в Троицк, где встретился с отцом. После отдыха они направились в магазин за фейерверками, чтобы как следует отпраздновать приезд мужчины.

Они приобрели два фейерверка серии «Звёздные войны» и пошли на Центральную улицу, чтобы устроить салют. Отец и сын не прочли инструкцию по технике безопасности и Сергей запустил салют прямо из рук. Военного немедленно госпитализировали в травматологическое отделение одной из больниц Москвы со взрывной раной правой кисти.

Сотрудники правоохранительных органов проверили место проживания военнослужащего, других фейерверков не нашли.

Военный на вопрос, зачем было так рисковать, заявил: «И не такое запускали».

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В Приамурье восьмилетний мальчик играл с зажигалкой и устроил пожар в квартире
02 февраля 2024, 10:15

Фото: istock / bee32

В поселке Прогресс Амурской области восьмилетний мальчик играл с зажигалкой и случайно спалил двухкомнатную квартиру. О происшествия сообщает МЧС России по Приамурью.

Возгорание произошла 31 января. Ребенок нашел зажигалку и решил поиграть с ней. В это время мать находилась в другой комнате с другими детьми. Женщина почувствовала запах гари, вывела детей из помещения и попыталась устранить огонь сама. Однако ей не удалось справиться с огнём, и пришлось вызывать спасателей.

В итоге квартира сгорела, пятерых жильцов дома эвакуировали из-за сильного задымления. Отмечается, что в результате пожара никто не пострадало

До этого сообщалось, что крупный пожар на мясном предприятии в Пушкине локализован. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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