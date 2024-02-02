Стало известно о планировании Украины к атаке российского Ил-76 с пленными

Следственный комитет России
ВСУ заранее подготовили атаку военно-транспортный самолет на Ил-76. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
По данным источника, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot выпустил две ракеты по самолету из засады, которая была установлена на поле в Харьковской области. Собеседник издания также пояснил, что система ЗРК требует достаточно много времени для развертывания.
«Есть у ПВО понятие засады. <…> ЗРК стоял с отключенной РЛС. Данные по эшелону борта они знали, ведь это согласовывалось с Украиной. Затем расчету передали команду на уничтожение, и они его атаковали», — заявил источник.
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