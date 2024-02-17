Стало известно о пострадавших от взрыва в спортшколе в Мелитополе

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Несколько человек пострадали при взрыве в детско-юношеской спортивной школе города Мелитополь. Об этом сообщается Telegram-канале следственного управления СК РФ по Запорожской области.
Ранее появилась информация, что в школе прогремел взрыв.
В управлении ведомства подчеркнули, что причиной взрыва стало случайное нажатие на спусковой крючок ручного противотанкового гранатомёта, который демонстрировали вместе с другими образцами различного вооружения.
Отмечается, что несколько человек получили незначительные травмы. Им сразу же оказали необходимую медицинскую помощь, поэтому госпитализация не потребовалась.
В настоящее время сотрудники управления СК проводят проверку по факту инцидента.
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В управлении ведомства подчеркнули, что причиной взрыва стало случайное нажатие на спусковой крючок ручного противотанкового гранатомёта, который демонстрировали вместе с другими образцами различного вооружения.
В настоящее время сотрудники управления СК проводят проверку по факту инцидента.
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Анастасия Чинкова