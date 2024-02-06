В сочинской пекарне прогремел взрыв, три человека госпитализированы

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В Сочи в пекарне супермаркета прогремел мощный взрыв, три человека госпитализированы с ожогами, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, взрыв произошёл в пекарне супермаркета «Магнит» на улице Тимирязева. Предварительно, из-за несоблюдения правил безопасности там взорвался газ.
В настоящий момент известно о трёх пострадавших, с места происшествия их госпитализировали в больницу с серьёзными ожогами — 3, 4 и 5 степени.
На месте взрыва свою работу продолжают экстренные службы.
Не менее мощный взрыв прогремел 2 февраля на газозаправочной станции в африканской Кении. В результате взрывали погибли два человека, ещё 165 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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В настоящий момент известно о трёх пострадавших, с места происшествия их госпитализировали в больницу с серьёзными ожогами — 3, 4 и 5 степени.
Не менее мощный взрыв прогремел 2 февраля на газозаправочной станции в африканской Кении. В результате взрывали погибли два человека, ещё 165 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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Евгения Парфентьева