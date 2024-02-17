В Мелитополе эвакуировали спортивную школу после взрыва во время соревнований

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Посетители спортивной школы в Мелитополе были эвакуированы после того, как во время соревнований в здании произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС.
«В мелитопольской спортивной школе прозвучал хлопок. В ДЮСШ №3 города Мелитополя прозвучал хлопок. Все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы», — сообщают в оперативных службах региона.Инцидент произошел примерно в 13:00, сведенья о происшествии утоняются.
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