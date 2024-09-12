Стало известно, откуда в Мурманскую область залетели три БПЛА

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Три украинских БПЛА залетели в Мурманскую область со стороны Архангельской области, их заметили в районе поселка Высокий. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Росавиация ранее ввела временные ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов, передавало ведомство.
По информации издания, два из трех беспилотников, которые накануне, 11 сентября, уничтожили в Мурманской области также прилетели со стороны Архангельска.
Ранее Минобороны России сообщало, что за ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 5 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. По два вражеских БПЛА было сбито над территориями Белгородской и Курской областей и один над территорией Брянской области. Других деталей в оборонном министерстве не раскрыли.
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Данил Пономарев