Shot: Один из БПЛА летел на Мурманск со стороны Норвегии

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Один из БПЛА, который атаковал Мурманскую область, летел со стороны Норвегии. Об этом 11 сентября сообщает телеграмм-канал Shot.
Летевший со стороны Норвегии беспилотник заметили в Мурманской области около 11 утра.
Этим утром из-за угрозы атаки беспилотников в двух аэропортах под Мурманском ввели план «Ковер». Три неизвестных дрона заметили в районе Североморска. После чего ввели ограничения на полеты на Кольском полуострове, включая Мурманск и Апатиты.
Атаку вражеских дронов на Мурманскую область прокомментировал губернатор Андрей Чибис в телеграм-канале. Он попросил граждан быть бдительными и отнестись с пониманием к временным ограничениям в регионе.
Отметим, что Норвегия граничит с Мурманской областью по прибрежным районам Баренцева моря и вдоль заповедника «Пасвик».
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Этим утром из-за угрозы атаки беспилотников в двух аэропортах под Мурманском ввели план «Ковер». Три неизвестных дрона заметили в районе Североморска. После чего ввели ограничения на полеты на Кольском полуострове, включая Мурманск и Апатиты.
Атаку вражеских дронов на Мурманскую область прокомментировал губернатор Андрей Чибис в телеграм-канале. Он попросил граждан быть бдительными и отнестись с пониманием к временным ограничениям в регионе.
Отметим, что Норвегия граничит с Мурманской областью по прибрежным районам Баренцева моря и вдоль заповедника «Пасвик».
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Лия Мурадьян