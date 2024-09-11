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Shot: Один из БПЛА летел на Мурманск со стороны Норвегии

Shot: Один из атаковавших Мурманскую область БПЛА летел со стороны Норвегии
11 сентября 2024, 14:06
Фото: istockphoto/NiseriN

Фото: istockphoto/NiseriN

Один из БПЛА, который атаковал Мурманскую область, летел со стороны Норвегии. Об этом 11 сентября сообщает телеграмм-канал Shot.
Летевший со стороны Норвегии беспилотник заметили в Мурманской области около 11 утра.

Этим утром из-за угрозы атаки беспилотников в двух аэропортах под Мурманском ввели план «Ковер». Три неизвестных дрона заметили в районе Североморска. После чего ввели ограничения на полеты на Кольском полуострове, включая Мурманск и Апатиты.



Атаку вражеских дронов на Мурманскую область прокомментировал губернатор Андрей Чибис в телеграм-канале. Он попросил граждан быть бдительными и отнестись с пониманием к временным ограничениям в регионе.

Отметим, что Норвегия граничит с Мурманской областью по прибрежным районам Баренцева моря и вдоль заповедника «Пасвик».

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#губернатор
#беспилотник
#полеты
#ограничения
#норвегия
Рябков: разрешение ВСУ бить оружием Запада вглубь России приведет к эскалации
11 сентября 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Diy13

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что разрешение ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь РФ, приведет к эскалации. Об этом информирует ТАСС.
«Разрешение ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием — это еще один возможный шаг к опасной эскалации со стороны США», — пояснил он.

Рябков отметил, что Соединенные Штаты Америки полностью контролируют правительство Украины. По его словам, Киев не может сделать ни единого шага без поддержки Вашингтона и других западных союзников. Он отметил, что США в вопросе украинского конфликта подобрались к пропасти, что может плохо для них закончиться.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 11 сентября заявил, что Россия ответит на поставки Киеву дальнобойных ракет более мощным и разрушительным оружием.

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В Мурманске сбили три беспилотника ВСУ
11 сентября 2024, 14:19

Фото: iStock/aapsky

В Мурманской области сбили все три украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
«Все три беспилотника в Мурманской области сбиты», — написал Чибис в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщил о налете вражеских дронов на Мурманскую область.

Позже два украинских дрона были уничтожены неподалеку от Высокого Мурманской области, пишет Mash. По предварительной информации, боевики ВСУ пытались ударить по авиагавани «Оленья» на севере региона при помощи дронов самолетного типа А-22 «Летучая лисица».

По данным Shot, один из БПЛА, который атаковал Мурманскую область, летел со стороны Норвегии. Отметим, что Норвегия граничит с Мурманской областью по прибрежным районам Баренцева моря и вдоль заповедника «Пасвик».

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#норвегия
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В Днепропетровске прогремели взрывы
11 сентября 2024, 14:03

Фото: iStock/dzika_mrowka

В украинском Днепропетровске прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.
«О взрывах в Днепре сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

До этого там объявляли воздушную тревогу. Кроме того, сирены звучали

в Киевской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины.

По данным главы областной администрации Сергея Лысака, в городе Никополь Днепропетровской области поражены инфраструктурные объекты. Однако он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Также Лысак не раскрыл и степень их поврежденности.

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#взрыв
#украина
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«Небезопасная зона»: Стало известно, откуда в Мурманск летят БПЛА
Военэксперт Живов: БПЛА в Мурманскую область запускаются из стран Прибалтики
11 сентября 2024, 14:00

Фото: iStock/sommersby

Три украинских дрона сбили над территорией Мурманской области, сообщил губернатор Андрей Чибис. По информации из Телеграм-канала Shot, один из БПЛА летел со стороны Норвегии.
Военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Радио 1» объяснил, что атаки происходят из-за того, что Мурманская область со многих сторон окружена морем.

«Беспилотники могут лететь над водой, в нейтральных водах на низкой высоте, где их практически невозможно никак засечь. Надо понимать, что мы сейчас окружены враждебными государствами, которые находятся в НАТО, которые де-факто участвуют с нами в войне. Это страны Прибалтики: Норвегия, Швеция, Финляндия, поэтому нет ничего удивительно, что с территории этих стран запускаются БПЛА», — сообщил эксперт.

Он добавил, что также беспилотники могут лететь из Украины через территорию прибалтийских стран, однако нужно понимать их дальность.

«Сам факт, что Санкт-Петербург, Архангельская и Мурманская области давно под угрозой. Это уже небезопасная зона, где можно находиться без укрытий, хранить какую-то технику, здесь уже надо предпринимать определенные меры», — отметил собеседник.

По его мнению, Прибалтика представляет из себя серьезную взрывоопасность, и ее со всей Скандинавией стоит рассматривать как потенциальный театр военных действий.

«Прибалтийские страны самые маленькие и зависимые злобные натовские неофиты, готовые пойти на любые подлости против России. Недавно Литва стала разрабатывать протокол эвакуации всего своего населения в соседние страны — тоже знак, предвещающий недобрые события», — заключил Алексей Живов.

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#война
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Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200у в небе над Тульской областью
11 сентября 2024, 13:54

Фото: istockphoto/e-crow

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету С-200у в небе над Тульской областью. Предположительно, ВСУ пытались атаковать инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев.
Как отмечает телеграм-канал Mash, атака произошла на фоне обсуждения договора о транзите топлива в Евросоюз, который Украина очень не хочет продлевать, но вынуждена из-за оказываемого на неё союзниками давления.

Переделанная украинцами советская 10-метровая ракета «Ангара» упала неподалёку от газовой магистрали. По предварительным данным, жертв и разрушений наземной инфраструктуры удалось избежать.

В конце нынешнего года истекает контракт между Москвой и Киевом о транзите через Украину в Европу природного топлива. Последний договор был подписан в 2019 году. По его условиям Россия прокачивала через территорию Украины не менее 225 миллиардов кубометров природного газа.

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#атака
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В Кремле высказались об арсенале ВС РФ для продолжения СВО
Песков: ВС РФ имеют все средства для продолжения СВО
11 сентября 2024, 13:53

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

ВС России располагают всеми необходимыми для продолжения спецоперации средствами, сказал в рамках брифинга журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Что касается работы российских Вооруженных сил, у них есть полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции», — прокомментировал он.

Ранее Песков отмечал, что решение о разрешении киевскому режиму бить вглубь российских территорий дальнобойными ракетами Запада, скорее всего, уже принято.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Противник пытается атаковать российские регионы, выбирая в качестве целей мирное население.

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#россия
#украина
#сво
#война
#кремль
#вс рф
#дмитрий песков
#новости
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Пленный ВСУ: Баранюк и Волынский не заслуживают звания Героя Украины
11 сентября 2024, 13:44

Фото: iStock/Sinenkiy

Владимир Зеленский несправедливо присвоил звания героя Украины командиру 36-й бригады морпехов ВСУ Владимиру Баранюку и командиру батальона 36-й бригады Сергею «Волына» Волынскому. Так считает пленный морпех Сергей Таранюк, его слова передает РИА Новости.
Он пояснил, что бригада под руководством Баранюка оборонялась на заводе имени Ильича в Мариуполе. Сам же командир бросил личный состав и сбежал.

«Там уже полностью замкнулось окружение и после этого он (Баранюк – ред.) уехал в непонятном направлении. Точнее в направлении Сталевара (завод в Мариуполе — ред). А куда дальше, никто ничего не знает. Да, сейчас мы слышали, что он живой. Героя Украины получил. Полковник Баранюк», — рассказал Таранюк.

Он надеется, что все узнают, как все происходило в Мариуполе на самом деле.

По его словам, Волынский также покинул расположение морпехов ВСУ. Он принял решение не идти на прорыв, видя огромные потери, и укрылся вместе с подразделением «Азов»* на заводе «Азовсталь».

Тогда украинских военных, пытавшихся прорваться, полностью разбили российские бойцы. Часть из них погибли, остальные попали в плен. Они сильно удивились, когда узнали, что Волынский получил Героя Украины.

Напомним, Зеленский 19 марта 2022 года присвоил звание героя Украины Баранюку и Волынскому за оборону Мариуполя.

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#всу
#зеленский
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Полковник высказался о ходе контрударов ВС РФ на курском направлении
Матвийчук: Контрудары в на курском направлении могут перейти в контрнаступление
11 сентября 2024, 13:39

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские войска наносят контрудары на курском направлении, которые в скором времени могут вырасти в контрнаступление и помочь освободить регион. Такое мнение в беседе с изданием «Лента.ру» высказал отставной полковник Анатолий Матвийчук.
«Пока мы говорим о контрударе, которые может перерасти в контрнаступление благодаря решительным действиям морской пехоты, десантников по освобождению региона», — сказал военный аналитик.

Он добавил, что боевики ВСУ потеряли в регионе основную живую силу, а также технику. Кроме того, противник не смог создать под Курском качественные оборонительные сооружения, добавил собеседник.

«Так что, вероятно, в ближайшее время вся группировка (боевиков ВСУ) в российском регионе будет уничтожена», — резюмировал Матвийчук.

ВСУ напали в Курской области 6 августа. Как отмечало украинское командование, боевики хотели отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако план провалился.

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#россия
#вс рф
#всу
#война
#сво
#новости
#курская область
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Прорыв ВС РФ в Курской области: ВСУ пустились в бегство, какие населённые пункты освобождены
11 сентября 2024, 13:34

Фото: РИА Новости/Минобороны РФ

10 сентября армия России начала масштабное контрнаступление в Курской области с целью выдавить украинских боевиков с территории российского приграничья. Что известно об успехах ВС РФ к утру 11 сентября, рассказывает редакция «Радио 1».

10 курских сел перешли под контроль ВС РФ

Российские войска освободили от боевиков ВСУ несколько населенных пунктов в Курской области. Об этом утром 11 сентября сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«С той стороны у нас зашла 155-я бригада морской пехоты. Вообще хочу сказать, что это очень героические, очень достойные ребята. Противник понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята отбили у противника», – сказал Алаудинов.
Позже он уточнил, что по состоянию на утро 11 сентября армия России выбила противника из 10 российских населенных пунктов.

По данным военкоров, ВС РФ вернули контроль над населенными пунктами Обуховка, Снагость, Краснооктябрьское, Вишневка, Гордеевка, Внезапное, Комаровка, Бяхово, Апанасовка, Октябрь-10.
Контрнаступление ВС РФ в Курской области, окружение Украинска: последние новости СВО
Контрнаступление ВС РФ в Курской области, окружение Украинска: последние новости СВО

Метания ВСУ в Курской области

Военные источники сообщают, что в Курской области украинские войска, ранее занимавшие Снагость и Обуховку, теперь отступают в Зелёный Шлях и Свердлово, расположенные недалеко от шоссе Рыльск–Суджа. Это может указывать на планы ВСУ на отход через границу.

Российские штурмовики зачищают лесополосы, где прячется противник, отодвигая его от Коренево. Минувшей ночью была нарушена логистика противника. ВСУ собрали колонну в Сумской области для ротации в Курской области. Однако армия России ротацию ВСУ отменила.

Украинские боевики, находящиеся на позициях, пока не понимают, что происходит. Они массово сдаются в плен, пытаются убежать и погибают.

Тем временем украинское командование вывело из Курской области иностранных наемников из-за массовых потерь в рядах ВСУ.

Основные моменты контрнаступления ВС РФ

Подразделения 155-й бригады морской пехоты и 51-го гвардейского парашютно-десантного полка осуществили успешное контрнаступление на рубеже Гордеевка — Снагость, продвинувшись к селу и захватив его подступы.

Успехи российских войск создают угрозу окружения для частей ВСУ, находящихся в Краснооктябрьском и окрестных лесах.

Российские штурмовики предпринимают действия против позиций ВСУ в Апанасовке с целью выбивания их из занимаемых позиций.

Подразделения ВС РФ продолжают продвигаться и угрожают окружением украинских войск в Бяхово. Ведутся активные бои за Викторовку.
Также продолжается зачистка освобожденной территории. Российские штурмовики ищут боевиков, которые могут прятаться в подвалах жилых домов и других укрытиях.

Основные бои 11 сентября ожидаются в районе Обуховки-Любимовки и соседнего села Зеленый Шлях. Это центр коммуникаций противника всей северо-курской его группировки, утеря которого станет для ВСУ настоящей катастрофой.
Боевики ВСУ атаковали пытавшихся скрыться в полях жителей Курской области
Боевики ВСУ атаковали пытавшихся скрыться в полях жителей Курской области
Украинский военный паблик Deep State, связанный с ГУР Минобороны Украины, сообщает, что ситуация на левом фланге группировки ВСУ в Курской области сильно ухудшилась.

«Русские начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем через мелкие реки», — говорится в сообщении.
Официально российское контрнаступление в курском приграничье Украина не комментировала.

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Контрнаступление ВС РФ в Курской области, окружение Украинска: последние новости СВО
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