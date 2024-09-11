В Мурманске сбили три беспилотника ВСУ

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В Мурманской области сбили все три украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
«Все три беспилотника в Мурманской области сбиты», — написал Чибис в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщил о налете вражеских дронов на Мурманскую область.
Позже два украинских дрона были уничтожены неподалеку от Высокого Мурманской области, пишет Mash. По предварительной информации, боевики ВСУ пытались ударить по авиагавани «Оленья» на севере региона при помощи дронов самолетного типа А-22 «Летучая лисица».
По данным Shot, один из БПЛА, который атаковал Мурманскую область, летел со стороны Норвегии. Отметим, что Норвегия граничит с Мурманской областью по прибрежным районам Баренцева моря и вдоль заповедника «Пасвик».
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Элина Позднякова