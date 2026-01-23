Стало известно, почему Юрий Антонов сворачивает концертную деятельность

Достижения.рф

Юрий Антонов не будет давать большие концерты из-за осложнений со здоровьем
Известный российский певец Юрий Антонов прекращает давать большие концерты. Артист теперь соглашается только на корпоративные мероприятия. Причиной стали проблемы со здоровьем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



В 81 год мужчина сталкивается с осложнениями со слухом и высоким давлением. Долгие выступления становятся для него настоящим испытанием. Фанаты больше не услышат любимые хиты на больших сценах. На предложения о сольных концертах певец отвечает отказом.

Тем не менее, Антонов продолжает выступать для состоятельных заказчиков как в России, так и за границей. Квартирник за пределами страны стоит от €150 тысяч (около 14 миллионов рублей). Формат выступления включает только пение без тостов и поздравлений. Артист готов к перелётам.

В России команда Антонова из девяти человек запрашивает 12 миллионов рублей за корпоратив, плюс около миллиона на райдер. Певец остается востребованным, несмотря на изменения.

