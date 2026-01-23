Стало известно, почему Юрий Антонов сворачивает концертную деятельность

23 января 2026, 09:49

Юрий Антонов не будет давать большие концерты из-за осложнений со здоровьем

Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Известный российский певец Юрий Антонов прекращает давать большие концерты. Артист теперь соглашается только на корпоративные мероприятия. Причиной стали проблемы со здоровьем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.