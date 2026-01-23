Стало известно, почему Юрий Антонов сворачивает концертную деятельность
Известный российский певец Юрий Антонов прекращает давать большие концерты. Артист теперь соглашается только на корпоративные мероприятия. Причиной стали проблемы со здоровьем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В 81 год мужчина сталкивается с осложнениями со слухом и высоким давлением. Долгие выступления становятся для него настоящим испытанием. Фанаты больше не услышат любимые хиты на больших сценах. На предложения о сольных концертах певец отвечает отказом.
Тем не менее, Антонов продолжает выступать для состоятельных заказчиков как в России, так и за границей. Квартирник за пределами страны стоит от €150 тысяч (около 14 миллионов рублей). Формат выступления включает только пение без тостов и поздравлений. Артист готов к перелётам.
В России команда Антонова из девяти человек запрашивает 12 миллионов рублей за корпоратив, плюс около миллиона на райдер. Певец остается востребованным, несмотря на изменения.
Читайте также: