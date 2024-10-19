Стало известно содержание последнего сообщения бывшего вице-президента ЮКОСа

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Бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Рогачев написал последнее сообщение своей сестре, сообщается в Telegram-канале «МК».
«Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю», – говорится в сообщении, отправленном в 15:12.
О смерти Рогачева стало известно в субботу, 19 октября. Его тело было найдено утром во дворе дома. По предварительным данным, он выпал из окна. Рогачев занимал руководящие должности в ЮКОСе в 1990-х годах. Позже он был исполнительным директором группы ОНЭКСИМ и вице-президентом горно-металлургической компании «Норильский никель».
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