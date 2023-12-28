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Блогерша Елена Блиновская подала в суд на Федеральную налоговую службу, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, она требует снизить долги по налогам на 60%. То есть вместо 1 400 000 000 хочет, чтобы было 560 000 000. Отмечается, что у Блиновской, для этого, якобы есть весомые основания.
Напомним, ранее Блиновская уже пыталась уменьшить свой долг в два раза с помощью суда. Однако, как рассказала её адвокат Наталия Сальникова, УФНС оставило своё решение без изменений.
В сумме Блиновская должна выплатить государству 1,5 миллиарда рублей, где 918 миллионов рублей — это долг по налогам, а всё остальное — штрафы и пени.
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Напомним, ранее Блиновская уже пыталась уменьшить свой долг в два раза с помощью суда. Однако, как рассказала её адвокат Наталия Сальникова, УФНС оставило своё решение без изменений.
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Евгения Парфентьева