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Сторонники ИГ* планировали взорвать одно из административных зданий Черкесска

14 мая 2024, 10:15
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Трое исламистов планировали устроить теракт и взорвать одно из административных зданий Черкесска. Об этом сообщили в ФСБ России.
Преступники контактировали с боевиками МТО в Сирии через мессенджеры. По их указанию террористы приехали в Черкесск, арендовали квартиру и купили компоненты для сборки самодельного взрывного устройства.

Отмечается, что злоумышленников задержали в процессе сборки СВУ. Согласно информации ведомства, каждый из них получил 18,5 лет тюремного заключения.



Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Самарской области задержали мужчину, который планировал совершить теракт на Куйбышевской железной дороге. На допросе преступник признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#уголовное фсб
#преступники
#теракт
#террористы
#мессенджеры
Появились подробности загадочной смерти ученицы воскресной школы из Подмосковья
SHOT: Ученица воскресной школы из Подмосковья умерла от инсульта
14 мая 2024, 09:46

Фото: iStock/fizkes

В Подмосковье внезапно скончалась 12-летняя ученица воскресной школы, о подробностях смерти подростка рассказала её мать в беседе с Telegram-каналом SHOT.
По информации СМИ, 12 мая подросток вместе с двумя сестрёнками пошла в школу при храме в Балашихе. Когда девочка вернулась домой, то попросила у мамы денег на чипсы, сходила в магазин, а когда вернулась — пожаловалась на боль в голове.

Мать дала ей детскую таблетку обезболивающего, однако, девочке становилось только хуже. Перед сном она пошла в ванную умыться, потеряла сознание и упала на пол: изо рта у неё пошла пена с кровью. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть школьницы.

Как сообщила мать девочки в беседе с SHOT, судмедэксперты не нашли в крови подростка запрещённых веществ. Школьница скончалась от инсульта.

По словам собеседницы Telegram-канала, врачи предположили, что кровоизлияние в мозг мог вызвать гормональный сбой, связанный с подростковым периодом.

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#подмосковье
#смерть
#школьник
#инсульт
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Появились кадры в места атаки БПЛА грузового поезда в Волгоградской области
14 мая 2024, 08:40

Фото: iStock/designbydx

В сети появились кадры с места атаки беспилотника на грузовой поезд в Волгоградской области, видео публикует Telegram-канал Baza.
В ноыь на 14 мая на станции Котлубань в Волгоградской области вагоны грузового поезда сошли с путей, после чего произошло возгорание цистерны с дизельным топливом. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Позже стало известно, что поезд сошёл с рельс после атаки беспилотного летательного аппарата.

«В 01:55 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Городищенском районе Волгоградской области. В поселке Самофаловка на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами», — уточнили в региональном МЧС.

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#волгоградская область
#беспилотник
#поезд
#пожар
#взрыв
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Косатки потопили судно в Гибралтарском проливе
Pais: косатки протаранили и потопили судно в Гибралтарском проливе
14 мая 2024, 08:31

Фото: iStock/Dave Hutchison Photography

Неизвестное количество косаток потопило судно, протаранив его в марокканских водах Гибралтарского пролива. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на испанскую газету El Pais.
Сообщается, что произошло это в воскресенье утром. Судно Alboran Cognac длиной 15 метров, на борту которого находились два человека, столкнулось с косатками. Отмечается, что речь идет о субпопуляции косаток из 15 особей. Обитают они между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом.

По информации издания, после оповещения спасательных служб близлежащий нефтяной танкер взял моряков на борт и доставил судно в Гибралтар, но оно все равно затонуло. Отмечается, что зарегистрировано 7 случаев подобных кораблекрушений.

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#судно
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В Киргизии наказали 21 чиновника за наезд грузовика с мороженым на школьников
14 мая 2024, 07:59

Фото: iStock/Yingko

В Киргизии наказали более 20 чиновников после наезда грузовика с мороженым на группу школьников, об этом сообщили в пресс-службе президента республики.
Инцидент произошёл 2 мая в киргизском селе Жерге-Тал. Припаркованный мини-грузовик «Портер» с мороженым неожиданно поехал с горы и врезался в группу детей. В результате случившегося пострадали более 30 детей, часть из которых пришлось госпитализировать.

«Всего привлечено к дисциплинарной ответственности — 21 (чиновник — ред.), из них на освобождение от занимаемой должности представлены 6 должностных лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Расследовавшая инцидент комиссия пришла к выводу, что организаторы мероприятия не выполнили все необходимые требования по обеспечению безопасности участников.

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#киргизия
#чиновники
#мороженое
#школьники
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Сход вагонов произошел под Волгоградом после «вмешательства» посторонних лиц
14 мая 2024, 05:54

Фото: istock / Smederevac

На станции Котлубань в Волгоградской области произошел сход вагонов грузового поезда. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Приволжской железной дороги.
ЧП произошло вследствие «постороннего вмешательства». По предварительной информации, пострадавших нет.

Движение железнодорожного транспорта на месте происшествия временно остановлено, пассажиров предупредили о возможности задержки поездов.

В Приволжской РЖД добавили, что для устранения последствий схода вагонов на место направили восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда. Работает оперативный штаб. Точные причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#чп
#происшествия
#станции
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Задержанного за сбор денег для ВСУ студента отчислили из МГУ
Из МГУ отчислили украинского студента, пытавшегося собирать деньги для ВСУ
14 мая 2024, 05:20

Фото: istock / ABGlavin

Украинского студента Сергея Гулько, которого арестовали за попытки сбора денег для Вооруженных сил Украины, отчислили из университета. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу факультета фундаментальной медицины.
«С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении», — рассказали в пресс-службе ФФМ.
Стоит отметить, что претензий к академической успеваемости юноши у факультета не было. В заявлении факультета сообщатся, что Гулько обучался как иностранный гражданин на платной основе.

В университете добавили, что администрация факультета не получала информацию о том, чтобы Гулько «публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения».

Ранее сообщалось, что станцевавшая тверк у Вечного огня студентка из Замбии получила год условно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#студент
#администрация
#новости
#всу
#деньги
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Следствие просит суд арестовать полного тезку начальника кадрового главка МО РФ
14 мая 2024, 04:26

Фото: istock / Rawf8

Следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте полного тезки начальника главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича», — сообщил собеседник издания.
Согласно данным на сайте суда, судебное заседание было назначено на 18:25 мск 13 мая. Итоги рассмотрения материала еще не опубликовали.

До этого несколько Телеграм-каналов сообщало о следственных действиях в отношении начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова.

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#суд
#итоги
#следствие
#заседание
#меры
#новости
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Девочка невозмутимо играет на качелях пока рядом горит «квартира с демонами и ЦРУ» — видео
SHOT: Девушка подожгла свою квартиру в Люберцах из-за демонов и ЦРУ
14 мая 2024, 01:36

Фото: istock / photovs

В квартире в одной из многоэтажек в подмосковных Люберцах произошел пожар. Как сообщает Телеграм-канал Shot, квартиру с криками о демонах и ЦРУ подожгла местная жительница.
Возгорание произошло в одном из домов по улице Юности в ЖК «Люберецкий». В окне показалась девушка, выбрасывавшая свои вещи из окна первого этажа полыхающего помещения. На фоне этого ребенок невозмутимо качается на качелях.

Предполагаемая поджигательницы вылезла и сказала соседям, что дом неправильно построен и «в квартире никого нет, кроме: воды, света, газа и ЦРУ». Она также несколько раз проговорила о демонах в квартире. После «пирошоу» она села на лавочку и начала читать книгу.

Соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов, пожарных и скорую помощь. Прибывшие на место медики забрали девушку с собой. По данным издания, пострадал кот, надышавшись дымом. Сведений о том, выжил ли он, нет.

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Задержание главного кадровика Минобороны подтвердили
ТАСС: начальник Главного управления кадров Минобороны России Кузнецов задержан
14 мая 2024, 01:07

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов задержан. Сведенья подтверждает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил собеседник информагентство.
Кузнецов занимал должность 2023 года, а до этого — был руководителем восьмого управления Генерального штаба.

Также в картотеке военного суда запись о заключении Кузнецова под стражу.

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