Сторонники ИГ* планировали взорвать одно из административных зданий Черкесска

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Трое исламистов планировали устроить теракт и взорвать одно из административных зданий Черкесска. Об этом сообщили в ФСБ России.
Преступники контактировали с боевиками МТО в Сирии через мессенджеры. По их указанию террористы приехали в Черкесск, арендовали квартиру и купили компоненты для сборки самодельного взрывного устройства.
Отмечается, что злоумышленников задержали в процессе сборки СВУ. Согласно информации ведомства, каждый из них получил 18,5 лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Самарской области задержали мужчину, который планировал совершить теракт на Куйбышевской железной дороге. На допросе преступник признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Отмечается, что злоумышленников задержали в процессе сборки СВУ. Согласно информации ведомства, каждый из них получил 18,5 лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Самарской области задержали мужчину, который планировал совершить теракт на Куйбышевской железной дороге. На допросе преступник признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Из восьми выжил только один: Погибли семь пассажиров автобуса, рухнувшего в Мойку
* Международная террористическая организация, запрещенная в России
Екатерина Коршунова