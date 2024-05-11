В компании «Такси», автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски

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Следователи провели обыски в компании, автобус которой упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в результате обысков была изъята вся документация. Сотрудники Следственного комитета также допросили сотрудников и ответственных лиц компании.
В ведомстве добавили, что все обстоятельства трагедии необходимо рассматривать комплексно.
Напомним, 10 мая на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. Водитель автобуса жив, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он процессуально задержан в рамках уголовного дела.
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В ведомстве добавили, что все обстоятельства трагедии необходимо рассматривать комплексно.
Напомним, 10 мая на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. Водитель автобуса жив, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он процессуально задержан в рамках уголовного дела.
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Екатерина Коршунова