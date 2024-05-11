Из восьми выжил только один: Погибли семь пассажиров автобуса, рухнувшего в Мойку

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Из восьми пассажиров автобуса, рухнувшего в Мойку в Петербурге, выжил только один. Семь человек погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Фонтанка SPB Online.
Уточняется, что в тяжелом состоянии остаётся 56-летний пассажир Александр, который ехал в автобусе с супругой. Водитель автобуса жив, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он процессуально задержан в рамках уголовного дела.
По данным источника, за последние несколько лет мужчина минимум пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, 10 мая на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.
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По данным источника, за последние несколько лет мужчина минимум пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, 10 мая на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.
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Екатерина Коршунова