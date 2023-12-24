Сторонники оппозиции в Сербии пытаются сломать двери городской администрации

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Сторонники оппозиции в Сербии, которые несогласны с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание городской администрации в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации источника, протестующие совершили попытку сломать двери, а также зажгли файеры. Отмечается, что участники протеста разбили окно, куда стали бросать камни и мусор. Также наносится вред камерам видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, отказались покинуть здание муниципальной избирательной комиссии и объявили голодовку.
Напомним, согласно данным Республиканской избирательной комиссии, коалиция президента Сербии Александра Вучича лидирует с поддержкой в 53,81%. Следом идёт блок прозападной оппозиции с 14,46%.
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Ранее сообщалось, что лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, отказались покинуть здание муниципальной избирательной комиссии и объявили голодовку.
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Екатерина Коршунова