«Страна» сообщила о взрывах в Херсоне

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Взрывы произошли в городе Херсоне, находящемся под контролем украинских властей. Об этом сообщило издание «Страна.ua». Каких-либо подробностей, впрочем, не приводится.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Артем Путинцев