В Одессе, Очакове и Харькове на фоне воздушной тревоги гремят взрывы

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Взрывы произошли в украинских городах Очакове, Одессе и Харькове, сообщает украинское издание «Страна.ua». При этом, согласно данным Министерства цифровой трансформации, режим воздушной тревоги действовал в Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины.
В Харькове зафиксировано падение российского БПЛА в Немышлянском районе города, поврежден гражданский объект. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
В Одессе известно об одном пострадавшем из-за дроновой атаки, сообщил глава областной военной администрации (ОВА)
Олег Кипер. По его словам, 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья, он в больнице.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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