«Страна» сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Следственный комитет обратился к МВД в требованием лишить гражданства РФ семи человек, которые были осуждены за преступления, среди которых изнасилование, оправдание терроризма и уклонение от военной службы. Об этом сообщила помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.