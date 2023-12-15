«Страна» сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Фото: iStock/repinanatoly
Ряд взрывов раздался в контролируемом украинскими властями городе Херсоне. Об этом без каких-либо подробностей сообщило издание «Страна». Сейчас в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Читайте также:
В Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях прогремело несколько взрывов
Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины
Серия взрывов прогремела в Днепропетровске
Читайте также:
Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины
Серия взрывов прогремела в Днепропетровске
Артем Путинцев