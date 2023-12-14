В Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях прогремело несколько взрывов

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В Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях прогремело сразу несколько мощных взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна», со ссылкой на ОВА.
По данным ОВА, взрывы зафиксированы в Староконстантиновский ОТГ в Хмельницкой области, где расположен аэродром, также прозвучали взрывы в Житомирской области.
Ранее в ОВА заявили, что Киевскую область атаковали ракетами «Кинжалы». При этом информация о повреждениях или пострадавших при атаке на регион не приводится. Спикер Воздушных сил Игнат заявил, что не станет сообщать о последствиях прилетов ракет. Пусть враг сам делает выводы куда он попал или не попал. Не будем кормить его информацией, заявил он.
Также сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела в Киеве.По словам очевидцев, один из них произошел со стороны аэропорта Жуляны. По информации Telegram-канала «Военная хроника», предположительно, баллистические ракеты могли попасть в пусковые и радар подсвета и наведения американского ЗРК MIM-104 «Patriot».
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Ранее в ОВА заявили, что Киевскую область атаковали ракетами «Кинжалы». При этом информация о повреждениях или пострадавших при атаке на регион не приводится. Спикер Воздушных сил Игнат заявил, что не станет сообщать о последствиях прилетов ракет. Пусть враг сам делает выводы куда он попал или не попал. Не будем кормить его информацией, заявил он.
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Элина Позднякова