Здание «Крокус сити холл» горит — над ним видны клубы черного дыма

Фото: istock / Leonid Ikan
В концертном зале «Крокус Сити холл» начался пожар, в небе замечены клубы дыма. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.
Вечером 22 марта в концертном зале раздалась стрельба. В здании в этом время должен был состояться концерт группы «Пикник». Причины стрельбы, как и личность стрелка, на данный момент неизвестны.
По предварительной информации, множество людей пострадало, есть погибшие.
На место едут скорая и сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестные обстреляли электричку на станции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ФСБ показала видео боя с украинским агентом, готовившим теракт
В Ульяновске парень из ревности сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке
В Красноярске женщина с дочкой сгорели из-за тепловентилятора в общежитии
По предварительной информации, множество людей пострадало, есть погибшие.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестные обстреляли электричку на станции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
ФСБ показала видео боя с украинским агентом, готовившим теракт
В Ульяновске парень из ревности сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке
Алина Юрчак