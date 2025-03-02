Стрелявший в ТЦ «Красный кит» в Мытищах задержан

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Правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу в торговом центре в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Напомним, что в воскресенье доставщик вступил в перепалку с охранниками ТЦ «Красный кит», которые остановили его из-за подозрительной большой сумки. Мужчину выгнали, после чего он вернулся и открыл огонь из травматического оружия. По последним данным, пострадали трое человек – сам стрелок и двое охранников.
В настоящее время полицейским удалось задержать стрелка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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Анастасия Чинкова