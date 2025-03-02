В Перми окровавленный ребёнок в пижаме бежал по улице от разъярённого отчима, пытавшегося его утопить

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В Перми окровавленный ребёнок в порванной пижаме бежал по улице, спасаясь от разъярённого отчима, который пытался утопить его в ванной. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Очевидцы рассказали, что супруги выпивали и между ними вспыхнул скандал. Сначала мужчина поднял руку на жену, а затем схватил девятилетнего мальчика и разбил ему нос. Ребёнок начал кричать, что ещё больше разозлило отчима, который повёл его в ванную и, со слов пострадавшего, пытался утопить.
Мальчику удалось вырваться из рук неадеквата и выбежать на улицу прямо в пижаме. Ребёнок начал звонить в квартиры соседних домов с криками о помощи. Вслед за ним в одних трусах и куртке выбежал отчим, который на всю улицу нецензурно выражался в адрес сына жены.
Вскоре на крики сбежались соседи и вызвали полицию. Кто-то из жителей на время забрал мальчика к себе домой.
В результате, правоохранители задержали агрессивного отчима, а ребёнок был госпитализирован. Органы опеки проверяют семью.
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Мальчику удалось вырваться из рук неадеквата и выбежать на улицу прямо в пижаме. Ребёнок начал звонить в квартиры соседних домов с криками о помощи. Вслед за ним в одних трусах и куртке выбежал отчим, который на всю улицу нецензурно выражался в адрес сына жены.
Вскоре на крики сбежались соседи и вызвали полицию. Кто-то из жителей на время забрал мальчика к себе домой.
В результате, правоохранители задержали агрессивного отчима, а ребёнок был госпитализирован. Органы опеки проверяют семью.
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Анастасия Чинкова