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В Перми окровавленный ребёнок в пижаме бежал по улице от разъярённого отчима, пытавшегося его утопить

В Перми ребёнок пытался спастись в подъезде от агрессивного отчима
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В Перми окровавленный ребёнок в порванной пижаме бежал по улице, спасаясь от разъярённого отчима, который пытался утопить его в ванной. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Очевидцы рассказали, что супруги выпивали и между ними вспыхнул скандал. Сначала мужчина поднял руку на жену, а затем схватил девятилетнего мальчика и разбил ему нос. Ребёнок начал кричать, что ещё больше разозлило отчима, который повёл его в ванную и, со слов пострадавшего, пытался утопить.

Мальчику удалось вырваться из рук неадеквата и выбежать на улицу прямо в пижаме. Ребёнок начал звонить в квартиры соседних домов с криками о помощи. Вслед за ним в одних трусах и куртке выбежал отчим, который на всю улицу нецензурно выражался в адрес сына жены.

Вскоре на крики сбежались соседи и вызвали полицию. Кто-то из жителей на время забрал мальчика к себе домой.

В результате, правоохранители задержали агрессивного отчима, а ребёнок был госпитализирован. Органы опеки проверяют семью.

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Женщина умерла на руках у мужа в сауне в Екатеринбурге
02 марта 2025, 14:54

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Женщина умерла на руках у мужа в оздоровительном комплексе в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Родственники 41-летней погибшей рассказали, что накануне вечером семейная пара решила устроить романтик и отправилась в оздоровительный комплекс, где сняла финскую сауну с бассейном. В какой-то момент женщина почувствовала себя плохо в парилке и решила окунуться в бассейн. Мужчина, оставшийся в бане, услышал странный звук, повернулся к жене и увидел, как она пошла ко дну.

Супруг поспешил спасти жену. Он вытащил её из воды, но из её рта и носа пошла пена, а затем началось сильное кровотечение. Мужчина пытался реанимировать её, пока ждал приезда скорой помощи, но женщина начала задыхаться, потеряла сознание и скончалась до прибытия медиков.

Родственники убеждены, что кровотечение из носа вызвано резким перепадом температур на фоне недолеченного гайморита, который она недавно перенесла.

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Машины пробиваются сквозь пламя: Приморье охватили лесные пожары
Приморский край охватили лесные пожары
02 марта 2025, 12:58

Фото: iStock/Gilitukha

В Приморском крае разгорается огненный ад. Водителям приходится пробиваться сквозь пламя по дорогам, которые окружены масштабными лесными пожарами, пишет Telegram-канал 112.
В девяти муниципалитетах региона введён режим регионального реагирования, а в Находке объявлен режим повышенной готовности.

Огонь охватил поля и леса и теперь стремительно подбирается к жилым домам.

По данным МЧС, за последние сутки зафиксировано около 10 пожаров площадью 3 454 гектара. Все возгорания ликвидированы.

Местные жители делятся видео, на которых автомобили пробираются сквозь дым и пламя огня. В пределах пяти метров уже отсутствует видимость.

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#жители
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США подняли в небо истребители из-за нарушения самолётами воздушного пространства над поместьем Трампа
Три самолёта нарушили воздушное пространство над поместьем Трампа во Флориде
02 марта 2025, 12:35

Фото: istockphoto/GordZam

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) США были подняты в небо по тревоге 2 марта около полудня по московскому времени. Причиной этого стало появление трёх гражданских самолётов в закрытой для полётов зоне над Палм-Бич во Флориде, где расположена резиденция Дональда Трампа.
Об этом сообщил ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс в своей социальной сети Х. По его словам, военные самолёты сопроводили гражданские воздушные суда, чтобы они покинули запретную зону. Журналист уточнил, что был даже эпизод, когда одному из истребителей пришлось выпустить сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота гражданского борта и дать понять, что он нарушает существующие правила.

Закончилось всё тем, что все три самолёта безопасно вышли за пределы закрытой зоны, а истребители вернулись на аэродром базирования. Происшествие вызвано тем фактом, что в США уже давно широкое распространение получила малая авиация. Например, во Флориде есть множество небольших аэродромов, которые принимают легкомоторные винтовые самолёты типа Beechcraft или Cessna. Именно такие малые воздушные суда и нарушили закрытое воздушное пространство вблизи поместья «Мар-а-Лаго» (исп. Mar-a-Lago), принадлежащего Дональду Трампу.

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#военные
#авиация
#ракеты
#истребители
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В США три самолета вторглись в воздушное пространство над поместьем Трампа
02 марта 2025, 05:34

Фото: iStock/murat4art

Три самолета нарушили воздушное пространство над поместьем президента США Дональда Трампа в районе Палм-Бич штате Флорида. Об этом рассказал ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс.
«Несколько воздушных судов нарушили воздушное пространство над Палм-Бич в штате Флорида. Истребители сопроводили их из воздушной зоны», — пишет Старнс на своей странице в соцсети X.

Для сопровождения самолетов в небо были подняты истребители F-16. Как оказалось, военные применяли сигнальные ракеты. В момент сопровождения воздушных судов были использованы тепловые ловушки. По итогу самолеты были выдворены из запретной зоны.

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#истребители
#трамп
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Установлена личность одного из стрелявших по правоохранителям в Абхазии
01 марта 2025, 23:19

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Установлен один из нападавших на избирательных участок в Абхазии, которого ранили в перестрелке с правоохранителями. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям, установлен. Это Нурик Смыр», — заявила Петренко.

Подозреваемый получил ранение в ходе перестрелки с правоохранителями и был ранен. Сейчас мужчина находится в больнице. На данный момент устанавливаются личности оставшихся участников нападения.

Напомним, что 1 марта в ходе второго тура выборов и подсчета результатов голосования в Абхазии были совершены нападения на россиян, имеющих гражданство Абхазии. В одном из случаев между преступниками и правоохранителями началась перестрелка. Заведены уголовные дела, в том числе и по статье о терроризме.

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#ранение
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#абхазия
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