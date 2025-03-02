Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ «Красный кит» в Мытищах, есть раненые

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В торговом центре «Красный кит» в Мытищах произошла стрельба после конфликта посетителя и охраны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в результате потасовки пострадали три человека, которые получили ранения в ногу и спину. Предварительно, это сам стрелок и два охранника.
По словам очевидцев события, у одного из посетителей центра произошла перепалка с охраной объекта, а огонь открыл мужчины в форме доставщика.
Как пишет Telegram-канал Mash, охранники остановили подозрительного мужчину с чёрной коробкой, после чего вспыхнул конфликт. Уточняется, что охрана сначала прогнала посетителя, после чего он вернулся и начал стрельбу.
По предварительным данным, стрелок вёл огонь из травматического оружия и произвёл шесть выстрелов. При этом «Осторожно, новости» пишут о трёх выстрелах.
Посетителей торгового центра оперативно эвакуировали. В настоящее время ТЦ работает в штатном режиме.
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По словам очевидцев события, у одного из посетителей центра произошла перепалка с охраной объекта, а огонь открыл мужчины в форме доставщика.
Как пишет Telegram-канал Mash, охранники остановили подозрительного мужчину с чёрной коробкой, после чего вспыхнул конфликт. Уточняется, что охрана сначала прогнала посетителя, после чего он вернулся и начал стрельбу.
По предварительным данным, стрелок вёл огонь из травматического оружия и произвёл шесть выстрелов. При этом «Осторожно, новости» пишут о трёх выстрелах.
Посетителей торгового центра оперативно эвакуировали. В настоящее время ТЦ работает в штатном режиме.
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Анастасия Чинкова