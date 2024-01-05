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Пять пострадавших в ДТП в Чувашии доставили в нижегородскую больницу

РИА Новости: Пять пострадавших в ДТП в Чувашии доставили в нижегородскую больницу
05 января 2024, 12:19
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Нижегородской области пятеро из 27 человек, попавших в смертельное ДТП с автобусом, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.
В орецком районе Чувашии 3 января около 23:00 в ДТП попал автобус, направлявшийся из Нижнего Новгорода в Тольятти. На момент аварии в автобусе находились 38 пассажиров и 2 водителя. Из них двое пассажиров погибли, 15 человек были госпитализированы, ещё 14 пострадавших получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

«По состоянию на утро 5 января 27 нижегородцев, попавших в ДТП в Чувашии, доставлены автобусами в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Еще 2 человека обратились в лечебные учреждения региона самостоятельно. В результате обследований на амбулаторное лечение направлено 24 человека, госпитализированы пять человек. Все госпитализированные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести», — говорится в публикации.


В пресс-службе регионального правительства отметили, что эвакуация пострадавших жителей Нижегородской области продолжается.

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#пациенты
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В Подольске устранили аварию прорыва на теплотрассе местной котельной
05 января 2024, 11:48

Фото: istockphoto / oksana fedina

В подольском микрорайоне Климовск в ближайшее время начнётся подача отопления после прорыва теплотрассы.
21 тысяча человек осталась без тепла в Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной в 20-градусный мороз.

Прорыв произошел 4 января днем и без отопления осталось около 173 жилых дома микрорайона Климовск.

«В квартирах в это время было около 13-15 градусов, а в подъездах жилых домов прорвало трубы. Позднее в микрорайоне развернули шесть пунктов обогрева, оборудованных тепловыми пушками», — сообщили в Shot.

Стоит отметить, что аварию смогли устранить к сегодняшнему утру. Кроме этого, в ближайшее время начнётся подача отопления в жилые дома.

Также аварии на коммунальных объектах наблюдались и в Химках, Электростали и Раменском районе.

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#климовск
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#аварии
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога
05 января 2024, 11:46

Фото: iStock/DmyTo

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал он в своём Телеграм-канале.

Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в Севастополе в 11:18 по мск.

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#воздушная тревога
#севастополь
#крым
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Reuters: Иордания нанесла авиаудары по позициям наркоторговцев в Сирии
05 января 2024, 11:29

Фото: iStock/Derek Brumby

Иордания совершила по предполагаемым позициям контрабандистов наркотиков в Сирии. Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, с воздуха военными был разрушен дом, принадлежащий крупному торговцу наркотиками и главарю одной из банд. Кроме того, несколько контрабандистов были ликвидированы в соседнем Сальхаде.

Телеканал Аl Hadath ранее сообщал, что ВВС Иордании 18 декабря атаковали южные районы Сирии в ходе операции против банды боевиков, нарушающих границу.

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#дом
#взрывы
#сирия
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В Белгороде прооперировали пострадавшего при обстреле мужчину
05 января 2024, 11:01

Фото: istockphoto/Gumpanat

Мужчину пострадавшего в ночь на пятницу во время обстрела ВСУ Белгорода прооперировали. Врач удалили осколок из плеча.
Второй пострадавший получил более легкое ранение. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. С утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление», - заявил Вячеслав Гладков.
Сейчас в белгородских больницах и в федеральных центрах находятся 74 человека с ранениями. 20 человек в реанимации в Москве.

«Я очень благодарен многодетным семьям, которые сейчас запустили акцию и дети рисуют рисунки для поддержки наших раненых.
Волонтеры посещают тех, кто находится в больницах»,- сообщил Вячеслав Гладков.
4 января примерно в 23.40 мск дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью 10 ракет ВСУ реактивной системы залпового огня «Ольха».

Два человека получили ранения. Снаряд взорвался рядом с многоквартирным домом, выбило окна в нескольких квартирах, повреждения получили более 30 автомобилей.

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#белгород
#новости
#сво
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В Свердловской области подросток надышался газом из зажигалки и умер
05 января 2024, 10:47

Фото: iStock/maxim4e4ek

В городе Берёзовский Свердловской области 17-летний студент техникума пил энергетики и дышал газом из зажигалки в гостях у подруги. Спустя некоторое время он потерял сознание, а прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть молодого человека. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.
«Вечером 4 января подросток находился в гостях у знакомой девушки 2007 года рождения, где употреблял энергетические напитки и вдыхал пары газа. Впоследствии несовершеннолетний потерял сознание. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть подростка», — сообщили в надзорном ведомстве.

Уточняются, что подросток рос в полной семье, на учёте никогда не состоял и являлся учащимся первого курса техникума. В настоящее время проводится проверка.

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#напитки
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Раскрыты условия жизни семьи погибшей девочки, труп которой хранили на балконе
Отец убитой в Москве девочки сидит в тюрьме за секс со школьницей
05 января 2024, 10:34

Фото: iStock/blinow61

Подробности жуткого преступления, которое произошло на юго-западе Москвы, сообщает «МК».
31 декабря 17-летняя девушка убила 2-летнюю дочь. Примерно в 18.00 ученица 9 класса из московского района Ясенево отправилась купать ребенка. Она окунула голову девочки в воду и держала так минуту. После смерти девочки школьница отнесла труп на балкон. Страшную находку обнаружили полицейские 3 января.

У погибшей девочки была доброкачественная опухоль головы.

Отец погибшей девочки отбывает наказание за половую связь с жительницей Москвы, которой на тот момент не было 16 лет.

Школьница созналась в убийстве дочери. Оказалось, что она воспитывает ещё и 3-летнего сына.

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#дети
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#москва
#новости
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В США разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
Associated Press: В США разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
05 января 2024, 10:31

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В США стратегический бомбардировщик B-1 Lancer разбился при посадке. Четырём членам экипажа удалось катапультироваться, сообщает Associated Press со ссылкой на ВВС Соединённых Штатов.
Уточняется, что бомбардировщик выполнял учебное задание на аэродроме ВВС Эллсуорт в Южной Дакоте. На момент крушения бомбардировщика отмечалась минусовая температура, низкая облачность и плохая видимость.

Точные причины крушения в настоящее время выясняются.

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#сша
#крушение
#самолет
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Пользователей онлайн-кинотеатров подписывают на «инфоцыган» без их ведома
05 января 2024, 10:21

Фото: istockphoto/gpetric

Эксперты сообщают о росте случаев мошенничества, которые происходят с пользователями онлайн-кинотеатров.
РБК сообщает, что при попытке оплатить промоподписку на сервис на стороннем сайте пользователя оформляют покупку курса от «инфоцыган».

В появившееся окно невнимательный пользователь заносит свои данные, потом оплачивает символическую стоимость промоподписки в 1 рублей, но вместо онлайн-кинотеатра оказывается подписан на коучей.

С данным видом мошенничества столкнулись пользователи, которые желали подписаться на «Иви». Часть пользователей потом пришли к онлайн-кинотеатру с претензиями.

По словам представителя «Иви», мошеннических способов в отношении разных сервисов существует много.

«Мы стараемся оперативно реагировать на все подобные действия и бороться с ними, блокируя ресурсы, вмешивающиеся в работу платформы и вредящие нашим пользователям», —сказал он.
Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина рассказала, что эта схема мошенничества не нова, но сейчас широко распространилась.

В сентябре мошеннических ресурсов, касающихся онлайн-кинотеатров, было 17. К ноябрю это число возросло до 96. В декабре зафиксировали 78 таких сайтов.

Мошенники предлагают подписаться на онлайн-кинотеатр за символическую сумму, а фактическая стоимость снимается с карты спустя время, а затем каждый месяц.

Чтобы не столкнуться с такими проблемами рекомендовано пользоваться только официальными ресурсами онлайн-кинотеатров.

Ранее сообщалось, что полиция в Аргентине задержала Людмилу Авдохину, россиянку, преследуемую на родине по обвинениям в мошенничестве на сумму в 100 миллионов рублей. Сообщение об этом появилось в газете La Nacion.

Суд в ближайшее время рассмотрит ее дело и примет решение о возможной экстрадиции в Россию.

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#кинотеатры
#мошенники
#мошенничество
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В Подмосковье возбудили уголовное дело на мигранта, избившего жителя Люберец
05 января 2024, 10:18

Фото: istockphoto / mrohana

В следственном комитете РФ поручили возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Московской области.
Такое поручение было отдано главой СК России Александром Бастыркиным.

«В одном из заведений общественного питания в Московской области мигранты нанесли телесные повреждения мужчине. Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. возбудить и расследовать по данному факту уголовное дело, а также доложить о первоначально установленных обстоятельствах.», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что ранее в следственном комитете сообщали о массовой драке с участием мигрантов в городском округе Балашиха.

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