Пять пострадавших в ДТП в Чувашии доставили в нижегородскую больницу

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В Нижегородской области пятеро из 27 человек, попавших в смертельное ДТП с автобусом, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.
В орецком районе Чувашии 3 января около 23:00 в ДТП попал автобус, направлявшийся из Нижнего Новгорода в Тольятти. На момент аварии в автобусе находились 38 пассажиров и 2 водителя. Из них двое пассажиров погибли, 15 человек были госпитализированы, ещё 14 пострадавших получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что эвакуация пострадавших жителей Нижегородской области продолжается.
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«По состоянию на утро 5 января 27 нижегородцев, попавших в ДТП в Чувашии, доставлены автобусами в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Еще 2 человека обратились в лечебные учреждения региона самостоятельно. В результате обследований на амбулаторное лечение направлено 24 человека, госпитализированы пять человек. Все госпитализированные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян