В Москве загорелась гостиница

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В Москве произошел пожар в гостинице Holiday Tagansky, сообщил Telegram-канал Mash.
Недавно в Свердловской области произошел крупный пожар в гостинице. По данным ведомства, возгорание началось на кровле здания отеля в районе 290 километра трассы Пермь — Екатеринбург и затронуло площадь в 1000 квадратных метров.
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Артем Кузьмин