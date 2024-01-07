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В Москве загорелась гостиница

В Москве загорелась гостиница Holiday Tagansky
07 января 2024, 06:51
Фото: istockphoto/Distortion Media

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Москве произошел пожар в гостинице Holiday Tagansky, сообщил Telegram-канал Mash.

Пожар начался в номере на третьем этаже. Эвакуация жильцов уже проводится, пока нет информации о пострадавших. Причины возгорания выясняются. По данным Mash, спасатели запросили дополнительные машины для тушения.

Недавно в Свердловской области произошел крупный пожар в гостинице. По данным ведомства, возгорание началось на кровле здания отеля в районе 290 километра трассы Пермь — Екатеринбург и затронуло площадь в 1000 квадратных метров.

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Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 126
NHK: число жертв землетрясения в Японии достигло 126
06 января 2024, 15:28

Фото: iStock/SteveCollender

Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 126. Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что среди пострадавших не менее 516 человек. 69 человек погибли в городе Вадзима, что является наибольшим количеством погибших в одном городе. При этом в городе Суду погибли 38 человек.

Напомним, мощные землетрясения произошли в Японии 1 января. Магнитуда самого мощного из серии землетрясений на полуострове Ното составляла 7,6 балла по шкале Рихтера.

Также на западном побережье Японии произошли цунами, высота которых составляла от 50 сантиметров до 1,2 метра. Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю.

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#япония
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Погибший в авиакатастрофе актер незадолго до гибели послал «привет из рая»
Голливудский актер Оливер перед гибелью в авиакатастрофе послал «привет из рая»
06 января 2024, 05:26

Фото: iStock/gorodenkoff

Актер Голливуда Кристиан Оливер отправил привет из «небес» перед трагической гибелью в авиакатастрофе. Это послание было опубликовано в его аккаунте в Instagram*.

«Привет откуда-то из рая! К общности и любви... 2024 год, вот мы и пришли», — написал актер, добавив к тексту фотографию с пляжа.
51-летний актер Кристиан Оливер, известный по ролям в фильмах «Спиди-гонщик», «Хороший немец» и «Валькирия», погиб в результате авиакатастрофы частного самолета в государстве Сент-Винсент и Гренадины, расположенном в Карибском море. На борту находились две его дочери в возрасте 10 и 12 лет, а также пилот.

Позднее в сети появилось видео с моментом авиакатастрофы, где видно, как самолет почти вертикально падает и ударяется о воду со значительной скоростью.

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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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Момент авиакатастрофы с голливудским актером попал на видео
Shot: авиакатастрофу с голливудским актером Кристианом Оливером сняли на видео
06 января 2024, 01:39

Фото: iStock/Kesu01

Кадры момента авиакатастрофы с участием голливудского актера Кристиана Оливера появились в Telegram-канале Shot. Видео демонстрирует падение самолета практически вертикально, впоследствии он сталкивается с водой на большой скорости.




Трагедия, унесшая жизнь 51-летнего Оливера на Карибах, была зафиксирована вечером 5 января. Инцидент произошел в государстве Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море. Актера сопровождали его две дочери в возрасте 10 и 12 лет, а также пилот-владелец самолета.

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В Ярославской области задержали несколько поездов
В Ярославской области три поезда задержали по техническим причинам
05 января 2024, 23:59

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Пресс-служба Северной железной дороги сообщила о задержке нескольких пассажирских поездов в Ярославской области по техническим причинам.
По их данным, три поезда идут с опозданием: поезд № 375 Воркута-Москва задерживается на 2 часа 47 минут, поезд № 67 Абакан-Москва — на 2 часа 3 минуты и поезд № 103 Ярославль-Москва — на 2 часа 6 минут к моменту 17:50.

Также сообщается, что еще несколько пассажирских поездов идут с задержкой от 15 до 50 минут. В пресс-релизе отмечается, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

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ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке диверсии в Челябинской области
05 января 2024, 21:53

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ задержала гражданина РФ, который причастен к попытке совершить диверсию на объекте Минобороны РФ по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
Отмечается, что мужчина намеревался совершить диверсию в этом месяце по заданию украинских спецслужб. Злоумышленник был завербован в социальных сетях.

По информации ведомства, он также причастен к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года. В его средствах связи и электронных носителях были найдены данные, которые содержали фотоотчеты и переписку с кураторами Украины.

Ранее сообщалось, что 2 марта прошлого года в приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны РФ проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.

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Трубу с кипятком прорвало в московском Театре Луны во время спектакля
05 января 2024, 20:46

Фото: iStock/Antonistock

Трубу с кипятком прорвало в московском Театре Луны на Малой Ордынке прямо во время балета «Щелкунчик». Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Отмечается, что причина происшествия заключается в прорыве трубы отопления из-за сильных морозов. По информации источника, никто не пострадал.

Было эвакуировано 360 человек. На данный момент специалисты занимаются устранением последствий коммунальной аварии.

Ранее сообщалось, что прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» произошел накануне в Подольске. Ситуация находится под контролем властей. В первые двадцать домов в микрорайоне Климовск, где произошла авария на котельной, уже пришло тепло.

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Глава МВД Ирана Вахиди сообщил о задержании причастных к теракту в Кермане

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Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, есть один пострадавший
05 января 2024, 18:58

Фото: iStock/frantic00

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВС Украины обстреляли город Шебекино. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий», — говорится в публикации.

Гладков добавил, что в результате атаки один человек получил осколочное ранение. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

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В Иране задержали причастных к теракту
Глава МВД Ирана Вахиди сообщил о задержании причастных к теракту в Кермане
05 января 2024, 18:30

Фото: iStock/OlFedv

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди сообщил о задержании причастных к теракту в провинции Керман. Об этом сообщает IRNA.
По словам Вахиди, данные о задержанных будут объявлены позже сотрудниками спецслужб. По информации источника, во время теракта погибли 89 человек, 12 из них — дети, возраст которых младше 15 лет. Были ранены 284 человека.

Ранее верховный руководитель Ирана Али Хаменеи после событий в Кермане призывает командующих избегать прямого конфликта с США.

Напомним, взрывы случились в среду, 3 января, во время траурного шествия в годовщину гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Один из них произошёл в 700 м от могилы Сулеймани, а второй — в одном километре от нее. Замгубернатора Кермана по безопасности заявил, что взрывы носят террористический характер.

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На участке подводного кабеля EstLink 1 между Финляндией и Эстонией случился сбой
05 января 2024, 17:06

Фото: istockphoto/naumoid

Сбой зафиксирован на участке подводного электрокабеля EstLink 1 между Финляндией и Эстонией.
Об этом пишет финский оператор электросетей Fingrid. Звено постоянного тока EstLink 1 между Финляндией и Эстонией отключилось от сети 5 января 2024 года в 11:17 (12:17 мск).

«На момент отключения мощность, передаваемая по соединению из Эстонии в Финляндию, составляла 50 МВт», - сказано в сообщении на сайте Fingrid.
Сбой в передаче электроэнергии между двумя странами связывают с простой неисправностью. Точную причину сбоя выясняют.

Ранее сообщалось, что баржа с тысячей тонн азотных удобрений врезалась в мост, который находится на границе Сербии и Хорватии, и затонула в реке Дунай.

Радио и телевидение Сербии сообщает, что баржу Lola 5 из австрийского города Линц в сербское Смедерево толкал буксир Antonia, шедший под немецким флагом. Примерно в полночь по местному времени баржа ударила в опору моста у сербского города Бачка-Паланка и хорватского Илок.

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