Студента, которого нашли повешенным в лесу спустя полгода поисков, на самом деле убили

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Тимура Сулейманова, которого искали 5 месяцев и нашли в петле рядом с Юлдашево, на самом деле убили.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, тело повесили на дерево уже мумифицированным. Изначально предполагалось, что 17-летний парень покончил собой.
Весной этого года парень находился в гостях в бабушки. От нее он должен был направиться в СПТУ Новобелокатая для сдачи экзамена, но не успел на автобус. По слова родителей, он решил доехать со своей однокурсницей на машине вместе с ее 39-летним парнем Ильдаром. Тимур тогда пришел к ним домой, а пока девушка переодевалась, парень ушел вместе с мужчиной и пропал.
Родственники погибшего рассказали, что мужчину заподозрили сразу. Он признался, что ударил парня и не рассчитал силу удара. Тогда он решил инсценировал суицид.
Сейчас Ильдар в СИЗО — его проверяют.
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Весной этого года парень находился в гостях в бабушки. От нее он должен был направиться в СПТУ Новобелокатая для сдачи экзамена, но не успел на автобус. По слова родителей, он решил доехать со своей однокурсницей на машине вместе с ее 39-летним парнем Ильдаром. Тимур тогда пришел к ним домой, а пока девушка переодевалась, парень ушел вместе с мужчиной и пропал.
Сейчас Ильдар в СИЗО — его проверяют.
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Алина Юрчак