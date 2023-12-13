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Студента, которого нашли повешенным в лесу спустя полгода поисков, на самом деле убили

Найденный спустя полгода повешенным студент из Башкирии, на самом деле был убит
13 декабря 2023, 13:24
Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Тимура Сулейманова, которого искали 5 месяцев и нашли в петле рядом с Юлдашево, на самом деле убили.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, тело повесили на дерево уже мумифицированным. Изначально предполагалось, что 17-летний парень покончил собой.

Весной этого года парень находился в гостях в бабушки. От нее он должен был направиться в СПТУ Новобелокатая для сдачи экзамена, но не успел на автобус. По слова родителей, он решил доехать со своей однокурсницей на машине вместе с ее 39-летним парнем Ильдаром. Тимур тогда пришел к ним домой, а пока девушка переодевалась, парень ушел вместе с мужчиной и пропал.


Родственники погибшего рассказали, что мужчину заподозрили сразу. Он признался, что ударил парня и не рассчитал силу удара. Тогда он решил инсценировал суицид.
Сейчас Ильдар в СИЗО — его проверяют.

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#дерево
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#суицид
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37-летний мигрант надругался над девочкой в квартире на юго-западе Москвы
Мужчину задержали за изнасилование школьницы на юго-западе Москвы
13 декабря 2023, 13:31

Фото: iStock/SB Arts Media

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы на юго-западе столицы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.
Отмечается, что трагедия произошла в квартире жилого дома на Херсонской улице. Жертвой насильника стала 15-летняя школьница.

Преступником оказался уроженец Таджикистана 1986 года рождения, который был другом семьи девочки. На данный момент его задержали.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Сообщается, что насильнику может грозить тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник силовых структур Игорь Птицын с 2009 по 2017 год совершил серию изнасилований и убийств, за что Верховный суд Татарстана приговорил его к пожизненному заключению.

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#дома
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#изнасилование
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В Химках двое мужчин сломали лифт в многоэтажке и избили лифтёра
13 декабря 2023, 13:19

Фото: istockphoto/kadmy

Жители подъезда в 26-этажном доме в Химках на неопределённый срок лишились механизированного средства подъёма и спуска. Двое хулиганов сначала сломали лифт, а потом ещё и избили лифтёра.
В каждом подъезде многоэтажки архитектурным планом предусмотрено три лифта, передаёт телеграм-канал Baza. Но этой парадной как-то особенно не повезло: один лифт уже давно на капитальном ремонте, второй сломался примерно месяц назад, а третий добили подвыпившие хулиганы. Теперь некоторые жильцы даже переезжают к родственникам до тех пор, пока не будет отремонтирован хотя бы один из лифтов. Ведь для пожилых, например, людей или молодых мам с колясками подъём на верхние этажи — непосильная задача.

Началось с того, что двое мужчин застряли между 19-м и 20-м этажами. Алкогольные пары вкупе с внезапно проснувшейся клаустрофобией побудили их с силой пинать ногами двери, стены, а также, судя по нескольким следам, даже потолок (!) лифта, чем окончательно его доломали, так как дверцы оказались сильно деформированы. К ним на помощь поспешил лифтёр и вызволил их из застрявшей кабины. Однако дебоширы не оценили доброго поступка и принялись пинать уже лифтёра. На лестничной клетке остались пятна крови.


                                                                                      Фото: istockphoto/Veit Störmer

Жильцы подъезда, лишённые последнего лифта, составляют коллективную жалобу, содержащую также требование сурового наказания хулиганов. В домовом чате они пишут, что те просто уничтожили жизнь целого подъезда на неопределённый срок.

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#лифт
#жизнь
#подъезд
#хулиганство
#химки
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ФСБ задержала российскую ОПГ дорожников за хищение бюджетных средств
В Челябинске ФСБ задержала ОПГ дорожников, которые крали деньги из бюджета
13 декабря 2023, 12:49

Фото: istock / ancoay

В Челябинске ФСБ задержала ОПГ, которая похищала деньги, выделяемые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на собственный источник.
Задержан руководитель крупнейшей подрядной организации в области ремонта и обслуживания дорог Нвер Колозян, а также работники контрольно-надзорных структур — ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований».

Сообщается, что Колозян систематически передавал взятки в особо крупном размере за покровительство и приемку работ, которые не были выполнены или исполнены ненадлежащим образом, в рамках реализации 124 муниципальных и госконтрактов на сумму более 5,9 миллиарда рублей.

Возбуждены уголовные дела. На работе и дома у фигурантов дела  прошли обыски.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали мэра Троицка Виноградова при получении взятки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#деньги
#дороги
#фсб
#дома
#работники
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Подмосковные сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже авто
13 декабря 2023, 12:25

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Спецназ Росгвардии задержал в Подмосковье подозреваемых в краже автомобиля у пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области смогли задержать подозреваемых в краже транспортного средства, стоимостью 1,5 миллиона рублей. Кража была совершена в городском округе Руза у пенсионера, который припарковал машину возле своего дачного участка.

Спецназовцами было уставлено, что в совершении угона злоумышленниками было использовано специальное оборудование. Кроме этого, угонщики установили на автомобиль подложные номера и отогнали иномарку пенсионера к гаражу-отстойнику.

Стоит отметить, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СОБР «Булат» совместно с местной полицией смогли вычислить и задержать двоих жителей  Рузы 27 и 38 лет. На них уже заведено уголовное дело.

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Пожарные локализовали возгорание на производстве в Петушках

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#автомобиль
#уголовное дело
#оборудование
#сотрудники
#подмосковье
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Пожарные локализовали возгорание на производстве в Петушках
13 декабря 2023, 12:15

Фото: Istockphoto / Nikolay Tsuguliev

Пожар в производственном здании в деревне Петушки Пушкинского городского округа удалось локализовать. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
«В Подмосковье сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 825 кв м», – говорится в сообщении.
Ранее поступила информация о том, что в Петушках горит производственное здание площадью 1,4 тыс кв м. Данные о пострадавших не поступали.
 
Как уточнили ТАСС в оперативных службах, здание находится на территории завода «Ростагрокомплекс». 

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#пожар
#пушкинский округ
#мчс
#производство
#подмосковье
#московская область
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В деревне Петушки горит производственное здание площадью 1,4 тыс кв м
13 декабря 2023, 11:27

Фото: Istockphoto / Distortion Media

Крупный пожар начался в производственном здании в деревне Петушки Пушкинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Сообщение о пожаре поступило в 09:40. Горит производственное здание на Ельдигинском шоссе. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 1,4 тыс кв м», – рассказали ТАСС в МЧС.
Информация о пострадавших не поступала. Наращивается группировка сил и средств для тушения огня. Сейчас она составляет 50 человек и 16 единиц техники. 
 
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#пожар
#пушкинский округ
#производство
#мчс
#подмосковье
#московская область
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Суд приговорил американку к работе в фастфуд-кафе за нападение на сотрудницу
13 декабря 2023, 11:14

Фото: istockphoto/rez-art

В сентябре 39-летняя американка Розмари Хейн заказала в кафе быстрого питания Chipotle буррито-боул на вынос. Результат её не устроил, и она попросила переделать блюдо, а через несколько минут вернулась, накричала на менеджера и бросила ей в лицо контейнер с горячей едой.
Инцидент попал на видео и быстро разошёлся в социальных сетях. Через месяц после происшедшего менеджер кафе по имени Эмили Рассел уволилась из-за полученной психологической травмы и подала в суд, сообщает CBC Radio. Хейн признала вину и принесла извинения пострадавшей, однако продолжала настаивать, что была справедливо расстроена качеством и внешним видом блюда.

В итоге судья приговорил Хейн к 180 дням тюрьмы. Однако предложил сократить срок до 60 дней, если та устроится на работу в ресторан быстрого питания на два месяца. Обвиняемая согласилась на это. Довольна приговором осталась и менеджер фастфуда. Она сказала, что предполагала только в лёгкое порицание, которое получит Хейн за своё поведение. А теперь она побудет в шкуре работницы кафе и на себе испытает все прелести общения с капризными клиентами.

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#инцидент
#блюда
#ресторан
#приговор
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Двое детей пострадали в аварии с иномаркой и грузовиком в Щёлкове
13 декабря 2023, 11:10

Фото: Istockphoto / iZhenya

Трёхлетняя девочка и семилетний мальчик пострадали в результате ДТП на 70-м км трассы А-107 в Щёлкове. Там легковой автомобиль врезался в грузовик, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«По предварительной информации, водитель, управляя иномаркой и выезжая с второстепенной дороги, совершил столкновение с грузовой машиной. В результате ДТП пассажиры легковушки, девочка трёх лет и мальчик семи лет, получили телесные повреждения», – сообщении ТАСС в пресс-службе.
Оба ребёнка госпитализированы. На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося. 

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#московская область
#подмосковье
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В Электростали восстановили нормальную работу частной котельной «Восточная»
13 декабря 2023, 10:52

Фото: Радио 1

Частная котельная «Восточная» в Электростали работает в соответствии с температурным графиком. Об этом информировала глава городского округа Инна Волкова.
«Вчера в результате масштабных работ были отремонтированы котлы, сетевые насосы, подключена заводская бойлерная. Вечером котлы запустили. На сегодняшнее утро котельная работает в соответствии с температурным графиком», – написала Волкова в своём телеграм-канале. 
Она отметила, что не во всех квартирах ещё тепло, однако заверила, что сотрудники управляющих компаний налаживают внутридомовые системы. 
«На это нужно время. Благодарю всех, кто подключился к урегулированию сложной ситуации и продолжает делать всё, чтобы в домах горожан восточной стороны стало теплее», – заключила глава муниципалитета. 
Котельная, которая находится в частных руках, обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. Жители Электростали не раз сообщали, что из-за плохой работы котельной в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов. 
 
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением. 
 
В тот же день глава Электростали Инна Волкова сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы котельной «Восточная». 
 
Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься. 

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#московская область
#подмосковье
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