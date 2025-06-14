Тела двух девочек обнаружили в квартире в Перми
Двое детей насмерть отравились угарным газом в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Отмечается, что в одной из квартир дома по улице Охотников были обнаружены четыре девочки. Двое из них были мертвы, поэтому прибывшим на место врачам оставалось только констатировать их смерть. Их 16-ти и 13-летняя сёстры выжили и были доставлены в больницу.
По предварительной версии, причиной произошедшего стал угарный газ. Точные обстоятельства трагедии определит следствие.
После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Накануне сообщалось, что при пожаре в частном доме в Подмосковье погибли пятеро детей.
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