Тела двух девочек обнаружили в квартире в Перми

СК: Двое детей насмерть отравились угарным газом в Перми
Фото: iStock/eranicle

Двое детей насмерть отравились угарным газом в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.



Отмечается, что в одной из квартир дома по улице Охотников были обнаружены четыре девочки. Двое из них были мертвы, поэтому прибывшим на место врачам оставалось только констатировать их смерть. Их 16-ти и 13-летняя сёстры выжили и были доставлены в больницу.

По предварительной версии, причиной произошедшего стал угарный газ. Точные обстоятельства трагедии определит следствие.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Накануне сообщалось, что при пожаре в частном доме в Подмосковье погибли пятеро детей.

Анастасия Чинкова

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