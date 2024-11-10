Суд арестовал имущество экс-полицейского Сатюкова по делу о взятке в 4,9 млрд

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Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий МВД России Георгия Сатюкова. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС. Во время расследования дела о взятке в 4,9 млрд, как отмечается, выяснилось, что обвиняемый оформлял имущество на членов своей семьи.
Агентство отмечает, что Сатюков оформил множество объектов недвижимости, счетов, ценных бумаг и драгоценностей на своего брата, отца и мать.
Напомним, экс-сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов сбежали за рубеж, первый подозревается в получении особо крупной взятки, второй — в пособничестве при ее получении. Оба фигуранта дела находятся в международном розыске. У одного из них суд арестовал одно жилое и два нежилых помещения, а также тринадцать банковских счетов супруги. У другого — одно жилое и пять нежилых помещений, которые оформлены на родственника.
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