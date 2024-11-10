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Суд арестовал имущество экс-полицейского Сатюкова по делу о взятке в 4,9 млрд

Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий МВД России Георгия Сатюкова. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС. Во время расследования дела о взятке в 4,9 млрд, как отмечается, выяснилось, что обвиняемый оформлял имущество на членов своей семьи.


Агентство отмечает, что Сатюков оформил множество объектов недвижимости, счетов, ценных бумаг и драгоценностей на своего брата, отца и мать.

Напомним, экс-сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов сбежали за рубеж, первый подозревается в получении особо крупной взятки, второй — в пособничестве при ее получении. Оба фигуранта дела находятся в международном розыске. У одного из них суд арестовал одно жилое и два нежилых помещения, а также тринадцать банковских счетов супруги. У другого — одно жилое и пять нежилых помещений, которые оформлены на родственника.

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#сотрудники
#активы
Топ-менеджера РЖД арестовали за получение особо крупной взятки
10 ноября 2024, 04:09

Фото: iStock/Atstock Productions

Заместителя руководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрию Каменеву арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Топ-менеджера компании, как отмечается, отправили в СИЗО до 9 декабря.
«В отношении Каменева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В настоящий момент ему предъявлено обвинение, а предварительное следствие по делу продлено до 9 декабря этого года», — приводят в агентстве слова собеседника.
В материалах дела указано, что апелляционный суд отказался выпускать замруководителя под домашний арест. Сам Каменев свою вину не признал. В его квартирах уже прошли обыски.

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В США спустя полвека нашли убийцу девушки: обвинение предъявлено 84-летнему пенсионеру
CNN: в США спустя 50 лет нашли убийцу девушки, ехавшей автостопом в Чикаго
10 ноября 2024, 03:53

Фото: iStock/Dejan Mirkovic

В США спустя 50 лет нашли убийцу 25-летней девушки, которая в 1974 году ехала автостопом на художественную выставку в Чикаго. Об этом сообщает американский телеканал CNN. Обвинение, как отмечается, предъявили 84-летнему пенсионеру Джону Миллеру.
По информации издания, дело долгое время было «глухарем», пока офис шерифа не решил отправить имеющиеся образцы команде специалистов по генетической генеалогии. Им и удалось найти соответствие с образцами пожилого жителя Миннесоты — 84-летнего Джона Миллера.

На днях Миллера арестовали, он подтвердил свою причастность к убийству 1974 года.

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Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Египте, среди них россияне
09 ноября 2024, 23:49

Фото: iStock/conejota

В Египте произошло крупное ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали более 40 человек. Об этом пишет египетское издание Cairo24. Маршрутка, как отмечается, перевернулась в Рас-Сидре на юге Синая.
По информации издания, на месте работают кареты скорой помощи, среди пострадавших 31 российский и украинский турист. Сообщается, что медицинская помощь потребовалась также туристам из Казахстана и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что на юге Узбекистана каменный валун упал на автомобиль на перевале в Кашкадарьинской области. Скончалось трое человек, которые находились в машине. Сотрудникам МЧС даже пришлось перекрывать движение по перевалу, чтобы убрать с дороги огромный валун.

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Число пострадавших при взрыве газа на севере Москвы выросло
Число пострадавших при взрыве газа на севере Москвы выросло до 7 человек
09 ноября 2024, 21:11

Фото: istockphoto.com/ru/maxim4e4ek

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме на севере Москвы возросло до семи человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что среди пострадавших трое взрослых и четверо детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание.

Напомним, взрыв в жилом доме на севере Москвы произошел вечером в субботу, 9 ноября. Квартира, где произошел взрыв находилась на пятом этаже. В результате взрыва в квартире выбило стекла и начался пожар. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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На севере Москвы в квартире взорвался газ, есть пострадавшие
09 ноября 2024, 20:18

Фото: istockphoto.com/ru/dzika_mrowka

Взрыв газа произошел в квартире на севере Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошел на Карельском бульваре в Москве. Квартира, где произошел взрыв находилась на пятом этаже, кадры публикует Telegram-канал Baza.




В одной из квартир выбило стекла, в доме начался пожар. На месте работают сотрудники МЧС.

По предварительным данным, четыре человека пострадали. Среди пострадавших — полугодовалый ребенок и еще одна девочка 12 лет. Пострадавшие получили ожоги разной степени. В настоящее время пожар ликвидирован.

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Украинский боксёр Узелков скончался в 45 лет
09 ноября 2024, 19:12

Вячеслав Узелков (Фото: riamediabank/ Александр Мазуркевич)

Украинский боксёр Вячеслав Узелков ушёл из жизни на 46-м году жизни.
О смерти бывшего спортсмена рассказала пресс-служба Украинской федерации бокса. Причина гибели Вячеслава Узелкова пока неизвестна.

Весной 2024-го у экс-боксёра нашли тромб в сердце. Ему сделали операцию, потом мужчина проходил курс реабилитации.

Вячеслав Узелков начал профессионально заниматься боксом в 2004-м году. За свою карьеру он выиграл 30 боёв, а проиграл всего четыре. Ещё он является бронзовым призёром чемпионата мира. После окончания спортивной карьеры Узелков работал на телевидении.

Ранее сообщалось, что после драки недалеко от ночного клуба в Абакане скончался нападающий хоккейного клуба «Металлург» Артем Торточаков. Причина смерти хоккеиста — черепно-мозговая травма.

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В Подольске 10-летняя девочка зарезала сестру после требования помыть тарелки
Mash: в Подмосковье девочка убила сестру из-за требования помыть посуду
09 ноября 2024, 17:54

Фото: iStock/lakshmiprasad S

В Подольске десятилетняя девочка убила сестру, после того как та потребовала помыть за всеми посуду. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что родители Наргизы и ее 13-летней сестры являются мигрантами, которые часто отсутствуют дома из-за работы. Обычно девочки не ссорились, но на днях, когда родители уехали на заработки и оставили детей одних, между сестрами произошел конфликт во время уборки.

«Старшая стала дразниться и морально давить на младшую. Говорила, это ее обязанность — мыть тарелки, приборы и кружки», — говорится в материале источника.

По этой причине младшая Наргиза напала на сестру, а когда осознала, что совершила убийство, вызвала скорую. Медики не смогли спасти девочку.

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Камин взорвался в однокомнатной квартире в Москве
09 ноября 2024, 17:19

Фото: iStock/SharafMaksumov

В московской однокомнатной квартире взорвался камин. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в доме на улице Павла Корчагина. Уточняется, что взорвался электрический камин. В квартире в этот момент находилась школьница.

Девочка смогла прийти к соседям, и те вызвали экстренные службы. У школьницы зафиксированы мелкие ожоги, ей оказывается необходимая помощь.

Сразу после взрыва начался пожар на площади 10 квадратных метров. В оперативные сроки он был ликвидирован.

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Момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске попал на видео
SHOT опубликовал момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске
09 ноября 2024, 17:05

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, взрыв произошёл в квартире на четвёртом этаже, где в этот момент находилась 44-летняя женщина. Она скончалась.




Три человека пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь. В результате ЧП повреждения получили 22 квартиры.

Напомним, в субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. В результате погибла женщина, ещё три человека получили ранения. Уточняется, что в регионе также был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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