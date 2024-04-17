Экс-коллег офицера МВД России разыскивают за взятку в 5 млрд рублей

Фото: istock / Atstock Productions
Бывшие коллеги сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко, который отбывает наказание за коррупционные преступления, ищут за взятку в пять миллиардов рублей. Об этом информирует Коммерсантъ.
По данным уголовного дела, один из них, Георгий Сатюков, занимал должность в бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), являющееся одним из самых секретных подразделений МВД. Он обвиняется в получении денег от администратора криптовалютой биржи WES (бывшей BTC) Алексея Иванова.
По одной из версий следователей, подозреваемые могут скрываться в Дубае. Оба заочно арестованы.
Стоит отметить, что у Сатюкова и его родственников есть недвижимость в Дубае. По предварительной информации, речь идет об апартаментах в самом высоком здании столицы ОАЭ — башне «Бурдж-Халифа».
Читайте также:
Мужчина избил школьника из-за игрушечного ножа
Вода в реке Тобол у Кургана поднялась до 804 см при опасном уровне 850 см
Машина с возвращавшимися с СВО россиянами утонула в реке
По одной из версий следователей, подозреваемые могут скрываться в Дубае. Оба заочно арестованы.
Стоит отметить, что у Сатюкова и его родственников есть недвижимость в Дубае. По предварительной информации, речь идет об апартаментах в самом высоком здании столицы ОАЭ — башне «Бурдж-Халифа».
Читайте также:
Мужчина избил школьника из-за игрушечного ножа
Вода в реке Тобол у Кургана поднялась до 804 см при опасном уровне 850 см
Алина Юрчак